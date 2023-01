Francesco Renga e la figlia Jolanda cantano insieme e Ambra Angiolini si commuove registrando il video

Francesco Renga e la figlia Jolanda hanno cantato insieme ad un evento culturale-musicale. Era presente anche Ambra Angiolini in veste della conduttrice che ha ripreso la scena e si è commossa postando il video.

Francesco Renga e la figlia Jolanda cantano insieme

In occasione del concertone di apertura di Bergamo-Brescia Capitale italiana della cultura, Francesco Renga e la figlia Jolanda hanno cantato insieme. Il brano scelto è “Angelo”, con cui Renga vinse il Festival di Sanremo nel 2005 ed era dedicato proprio alla figlia nata da poco.

“Grazie a chi c’è, con un abbraccio, un messaggio, un sorriso, il cuore. Grazie. Vi voglio bene (non riuscivo a menzionare tutti!)” ha scritto Jolanda Renga in un post su Instagram. Un momento emozionante davvero per tutti. La giovane Jolanda nel salotto della Toffanin si è raccontata e ha spiegato cosa vorrebbe fare da grande: “È per questo che il mondo di mamma lo vedo troppo lontano da me. Al contrario mi piace cantare. Sto prendendo lezioni e non escludo che un giorno potrei seguire quella carriera. Il mio sogno nel cassetto, però, è scrivere, spero un giorno di poter scrivere un libro. Sarebbe il mio grande progetto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda (@jolandarenga)

Ambra Angiolini si commuove registrando il video

A condurre la serata c’era Ambra Angiolini che ovviamente ha assistito all’esibizione molto emozionata, tanto da riprendere la scena e commuoversi anche. “La vita intera non basterà ma ci proverò lo stesso. Grazie vita mia” ha scritto mamma Ambra sotto al video postato.