Boss in incognito, 6 febbraio 2023: chi sono il proprietario e l’azienda dell’ultima puntata

Boss in incognito: va in in onda l’ultima puntata del programma di Rai 2. Con la conduzione e la partecipazione in incognito anche di Max Giusti si andrà a conoscere una nuova realtà imprenditoriale dell’Italia.

Boss in incognito, 6 febbraio 2023

Boss in incognito è un docu-reality che è alla sua ottava edizione. Max Giusti conduce il programma per la terza edizione consecutiva. Il docu-reality è tornato in onda con le nuove puntate a partire da lunedì 9 gennaio 2023, in prima serata su Rai 2, ogni lunedì. Ci sarà la possibilità di seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma RaiPaly. Lunedì 6 febbraio 2023 è in programma l’ultima puntata.

Chi sono il proprietario e l’azienda dell’ultima puntata

L’ultimo boss di questa edizione è Michele Zanella, fondatore e Amministratore Delegato di “O bag”, azienda nata da una start up e ora leader nella personalizzazione di borse e accessori. Come fa sapere la Rai, “in pochi anni, il progetto “O bag” è divenuto esempio del made in Italy nel mondo, riuscendo ad affermarsi nel mercato internazionale del fashion con le sue iconiche borse realizzate in gomma eva, con circa 600 mila combinazioni per ciascuna collezione. Con sede centrale in provincia di Padova, “O bag” è presente in più di 50 Paesi, conta più di 500 punti vendita e un fatturato di 30 milioni di euro annui”.