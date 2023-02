Boomerissima torna il 14 febbraio su Rai2: anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata

Boomerissima torna con l’ultima puntata nella serata del 14 febbraio 2023 Sempre in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Un successo inaspettato con la quarta puntata che ha fatto segnare 1.072.000 telespettatori, pari al 6,5% di share. Infatti, visto il successo il programma dovrebbe essere confermato per una seconda stagione sempre con alla guida la Marcuzzi.

Boomerissima torna il 14 febbraio su Rai2: anticipazioni

Boomerissima è il nuovo programma che va in onda su Rai 2 in prima serata da martedì 10 gennaio. La conduzione è affidata ad Alessia Marcuzzi che dalla Mediaset passa così alla Rai. Si tratta di un programma che mette a confronto due generazioni: i boomer e i milleanial. Ci saranno durante le puntata e le sfide di generi giochi, ospiti e i balletti. Dopo la pausa pe Sanremo, l’ultima puntata va in onda sempre su Rai 2 nella serata di martedì 14 febbraio. Il programma è visibile anche, on demand e in live streaming, sulla piattaforma RaiPlay. Tra i giochi e i momenti più attesi dai telespettatori ci sono quelli dell’Armadio dai poteri magici e del Salotto Back in Time, che catapulta ospiti e spettatori in un’altra epoca.

Gli ospiti dell’ultima puntata

Tutto è pronto per l’ultimo atto di una stagione che ha colpito il pubblico da casa visto il record di ascolti che ha portato il programma di Rai 2. Il cast di questa puntata speciale è pronto a sfidarsi per conquistare il pubblico in studio e da casa. Le squadre che si sfidano nell’ultima puntata sono composte da: Andrea Dianetti, Brenda Lodigiani, Ilenia Pastorelli e Raimondo Todaro per i millennials; da Filippo Bisciglia, Valeria Marini, Lucia Ocone e Andrea Pucci per i boomers. Tra gli ospiti di questo appuntamento troviamo inoltre Enrico Brignano, Marco Masini, Piotta e Tancredi.

