Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si separano

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato la separazione. Dopo Totti e Ilary Blasi, anche un’altra coppia del mondo della tv finisce per allontanarsi.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato la separazione, e lo hanno fatto sapere con un comunicato. “Abbiamo deciso di lasciarci, ma la nostra famiglia continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni” ha infatti fatto sapere.

Nella nota congiunta, i due hanno fatto sapere che i rapporti tra l’uomo e i figli della conduttrice non si interromperanno.

La storia con Paolo Calabresi, però, non è stata l’unica della showgirl. Alessia Marcuzzi, infatti, ha avuto due relazioni molto importanti, infatti la conduttrice è stata fidanzata con l’ex calciatore e attuale allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, da cui – nel 2001 – ha avuto il figlio Tommaso.

Il matrimonio del 2014

Alessia Marcuzzi e suo marito sono sposati dal 2014, anno in cui avevano sorpreso tutti pubblicando sui profili social una foto che la ritraeva in abito da sposa tra le braccia di Paolo Calabresi Marconi. Da allora, sono trascorsi circa otto anni. Nel tempo non sono mancate le voci di una crisi tra i due e nel 2020 iniziò a serpeggiare anche l’indiscrezione di una separazione ormai imminente. Tutto prontamente smentito.

Oggi, tuttavia, è arrivata la notizia della rottura.