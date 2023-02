Ferrari 2023, ecco la presentazione della nuova monoposto della Rossa. La stagione 2023 prenderà il via il 5 marzo in Bahrain e, in attesa dei semafori verdi, è tempo di svelare i nuovi modelli del Cavallino che gareggeranno nella prossima stagione.

Ferrari 2023, dove seguire la presentazione della nuova monoposto della F1

La Formula 1 sta per accogliere la nuova monoposto della Ferrari. Per l’evento è stata organizzata una diretta ad hoc. La presentazione della nuova Ferrari è stata fissata per il 14 febbraio, alle ore 11:25. Ecco la diretta streaming sui profili ufficiali YouTube, TikTok e Facebook.

“Chi vincerà per primo tra loro? Conta solo che la Ferrari sia al primo posto. Prima presentazione per me qui, si sente l’emozione e la pressione, ma dovremo mantenere le promesse. Una grande sfida quella che ci aspetta. Ai tifosi? Dico che è emozionante, il lavoro che è stato fatto vedrà ora la macchina in pista e tutti sono fieri del lavoro svolto. C’è motivazione e questo sarà cruciale in termini di prestazioni”, sono state le parole del team principal Fred Vasseur.

Poi, ecco le parole dei piloti. Sainz: “Io e Charles siamo competitivi ma ache molto leali. Siamo lì, siamo vicini e ci spingeremo per migliorare fino alla fine”. Leclerc: “C’è tanta passione, sempre incredibile qui. E succede solo per la Ferrari e questo che la rende molto speciale. Favoloso essere a Fiorano con così tanti tifosi. Non vedo l’ora ti torbare in macchina per provare a vincere”

