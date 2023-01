Boomerissima, gli ospiti della terza puntata: svelati i nomi

Ormai in fase di rodaggio, Alessia Marcuzzi si appresta a tornare con il terzo appuntamento del suo nuovo programma. Boomerissima infatti presenta gli ospiti della terza puntata, svelandone i nomi.

In onda Martedì 24 Gennaio 2023 alle ore 21:20 su Rai 2.

Gli ospiti della terza puntata di Boomerissima

I primi due appuntamenti del nuovo programma hanno presentato un’autentica sfida tra “vecchia scuola” e “nuova scuola”, tra Boomer e Millennial, in un vero e proprio scontro generazionale. Non sono di fatto mancate le discussioni e gli ospiti delle prime puntate si sono dati da fare per portare il pubblico a dar ragione al proprio team.

Stavolta, per la terza puntata toccherà ad altri ospiti “tirare l’acqua al proprio mulino”. Sono diversi i nomi dei presenti, con Rocco Hunt e Nek a “raccontare” due visioni differenti della musica. A formare i vari roster ci saranno diversi personaggi, ovvero: Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, la “mai dimenticata” Corona e Giorgio Mastrota. Continuando Mietta, Francesco Paolantoni, Riki, Pierpaolo Spollon e Drusilla Foer.

Qualche informazione sulla quarta puntata

Importanti novità per quanto riguarda la quarta puntata. Dopo aver riscosso un ottimo successo, il quarto non sarà più l’ultimo appuntamento e, di conseguenza, Alessia Marcuzzi avrà l’occasione di allungare il proprio programma.

Dunque, in occasione del 31 Gennaio, ci saranno moltissimi altri ospiti, come ad esempio: Adriana Volpe, Paola Barale, Alessandro Tersigni, Riccardo Rossi (per il team boomer); continuando Alessandro Egger, Soleil Sorge, Paola di Benedetto ed Emanuel Caseiro (per i milennial). Si conterà anche sulla presenta di Alberto Matano, Nino Frassica e Flavio Insinna. A chiudere gli Effeil 65 e i Boomdabash.

Si registreranno quindi altre puntate, continuando così a produrre il programma che – forse anche inaspettatamente – ha raccolto buoni feedback, a dimostrarlo i numeri: 1.310.000 spettatori (7,37% di share) nella puntata di esordio, e 1.459.000 spettatori (8,49%) nel secondo appuntamento.

