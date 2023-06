Irama, chi è il giovane cantante e rapper italiano: carriera e vita privata

Il mondo della musica è bello perché, oltre a raccontare le vicende degli artisti senza tempo, mostra anche il percorso di giovani cantanti. Tra questi si menziona Irama, andiamo a scoprire chi è tra Amici, carriera e vita privata.

Irama, chi è: tra Amici e carriera

Un percorso lungo, ma ricco di soddisfazioni. Irama scrive il suo primo pezzo alla tenera età di 7 anni, ascoltando “mostri sacri” della musica italiani, quali Fabrizio De André, Francesco Guccini e Lucio Battisti. A quest’ultimo dedica anche una parte di Giardini di marzo nel singolo Cosa resterà. Il giovanissimo cantante comincia così a farsi le ossa, ma cambia sponda musicale, avvicinandosi all’hip hop e successivamente al rap. Il suo potrebbe essere però definito un genere che va a mixare il rap e il pop con la musica sudamericana, rimanendo fedele al ritmo. Il nome d’arte da lui scelto significa proprio “ritmo” nella lingua malese.

La carriera comincia a piccoli passi, prima con gare di freestyle a Monza (città in cui cresce), per poi esplodere a Sanremo 2016, dove debutta in grande stile con la canzone Cosa resterà, nella categoria Nuove Proposte. Successivamente firma un accordo con la Warner, salvo poi annullare tutto per differenti visioni.

Nel 2018 entra a far parte della scuola di Amici, vincendo la 17esima edizione e pubblicando anche 4 brani, che si piazzano nella classifica dei singoli più venduti. Da lì in poi la sua strada si fa meno tortuosa.

Torna all’Ariston nel 2019, presentandosi con il brano La ragazza con il cuore di latta, poi nel 2022 con Ovunque sarai.

La vita privata

Nato il 20 Dicembre 1995 a Carrara, Filippo Maria Fanti – vero nome dell’artista – si avvicina da subito al mondo della musica. Grazie ad Amici e a Sanremo ha acquisito la notorietà giusta per affermarsi nel panorama musicale italiano.

Questo lo ha portato ad essere vittima di gossip. Dopo la relazione con Giulia De Lellis (interrotta nel 2019), il rapper sembra avere un rapporto con Victoria Stella Doritou, modella greca, seppur si sappia poco della sua vita privata.

