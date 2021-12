Chi è Fulvio Marino, il panificatore di Rai 1

Fulvio Marino, classe ’85, è il panificatore del programma di Rai 1, È sempre mezzogiorno. Dopo aver preso una laurea in Scienze della Comunicazione, Fulvio Marino si è dedicato all’azienda di famiglia, debuttando poi in televisione dove ha riscosso enorme successo. Sui social è seguitissimo e ha uno stuolo di ammiratrici. Ma il giovane mugnaio è fidanzato? Ecco chi è Fulvio Marino.

Chi è Fulvio Marino

Fulvio Marino è nato a Cossano Belbo, in provincia di Como, l’8 maggio 1985, sotto il segno zodiacale del Toro (oggi ha 36 anni). Proveniente da una famiglia di mugnai, ha trascorso la giovinezza nelle langhe cuneesi.

Dopo essersi laureato in Scienze della Comunicazione il giovane di Cossano Belbo si è dedicato all’azienda di famiglia che oggi si affaccia al mercato internazionale. L’impresa, ormai alla terza generazione, ha visto però la luce grazie al nonno della star di Rai 1 che, nel 1956, ha acquistato un mulino a pietra per la macinazione dei cereali.

L’azienda si occupa di selezionare i migliori cereali prodotti nelle langhe cuneesi. E proprio per il finissimo lavoro svolto da Fulvio e dalla sua famiglia, l’impresa oggi vanta l’attenzione della comunità internazionale, che l’apprezza per l’impiego di farine di pregio e poco raffinate. Il mulino, inoltre, ha ottenuto la certificazione biologica.

Approdato in televisione, Fulvio Marino è diventato un personaggio di riferimento nel programma di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno. Il giovane ha riscosso molto apprezzamento nel pubblico con il suo brillante savoir faire nei rapporti interpersonali.

La vita privata del panificatore

Il famoso panificatore di Rai 1 tiene lontano dai riflettori la sua vita privata. Non si sa dunque se il cuore del giovane Fulvio Marino batta per qualcuno. Ciò che è certo è che grazie al programma condotto da Antonella Clerici si è guadagnato l’attenzione di molte ammiratrici. Forse, un po’ per quell’aspetto tenebroso e un po’ per le sue incredibili doti culinarie.

Libri ricette

La star del programma È sempre mezzogiorno nel 2021 ha pubblicato anche un libro, Dalla terra al pane. Tecniche e ricette di panificazione moderna, dove indica il percorso dei cereali prima di arrivare nelle nostre tavole. Su Instagram, inoltre, Fulvio Marino è seguitissimo. Sul suo canale non manca di dare utili consigli a chi intenda cucinare il pane in modo impeccabile.