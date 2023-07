Allerta meteo nella Provincia Autonoma di Bolzano per rischio temporali: Avviso della Protezioni Civile

Allerta meteo nella Provincia Autonoma di Bolzano: il colore giallo è stato individuato dalla Protezione Civile per rischio di temporali nella giornata di martedì 18 luglio 2023. Dunque, ecco il consueto bollettino di criticità.

Allerta meteo nella Provincia Autonoma di Bolzano per rischio temporali

Allerta gialla, martedì 18 luglio, per rischio temporali nella Provincia Autonoma di Bolzano. Dunque, nelle giornate di caldo di questi giorni in molte città d’Italia, c’è rischio di precipitazioni estive in una zona del Nord della Penisola in particolare. Secondo la Protezione Civile “per questo rischio non è prevista la criticità/allerta rossa perché, in questo caso, tali fenomeni sono associati a condizioni meteo perturbate intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità/allerta rossa per rischio idrogeologico. Anche gli effetti e i danni prodotti sono gli stessi”.

Avviso della Protezioni Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità solo per la Provincia Autonoma di Bolzano, mettendo in evidenza quelli che sono i rischi più alti sia come avviso ai cittadini sia alle istituzioni.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

LEGGI ANCHE: Allerta caldo 18 luglio in 20 città con bollino rosso: Avviso del Ministero della Salute