Bobo Summer Cup 2023: date, tappe e come partecipare al torneo di Padel

Bobo Summer Cup 2023 è il torneo di padel organizzato dall'ex calciatore Bobo Vieri che è in giro per le spiagge d'Italia.

Bobo Summer Cup 2023 è il torneo di Padel organizzato da Bobo Vieri con i suoi amici vip dello sport e calcio. Il torneo è itinerante sul alcune spiagge dell’Italia e c’è la possibilità di partecipare acquistando i biglietti online.

Bobo Summer Cup 2023: date e tappe

La Bobo Summer Cup è il torneo sportivo con i vip che è protagonista in quest’estate 2023 sulle spiagge di molte città italiane. Christian Vieri ha riunito a fin di bene i suoi più cari amici con cui condivide la passione per il padel. Prima tappa in Sicilia per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Bambino Gesù a sostegno della ricerca e la cura dei tumori cerebrali infantili. La seconda tappa sarà a Viareggio dal 21 al 23 luglio e poi Lignano Sabbiadoro da 4 al 6 agosto.

Giovedì 20 luglio al Comune di Viareggio sarà svelata l’organizzazione dei tre giorni della manifestazione. Il torneo amatoriale inizierà venerdì 21 luglio alle dalle 10 alle 19. Stessa cosa per sabato 22 con l’apertura dell’arena e del villaggio alle 10 e torneo amatoriale fino alle 16. Alle 16,30 invece, prende il via il ‘torneo vip‘ con biglietto di ingresso a 6 euro. Ultimo giorno di manifestazione domenica con ingresso libero dalle 10 alle 15 e ticket di 6 euro per il torneo vip che inizierà alle 17.

Come partecipare al torneo di Padel

Sulla piattaforma di ticketone è possibile acquistare i biglietti per partecipare alle altre tappe del torneo ed essere così parte attiva nell’obiettivo di solidarietà del torneo organizzato da Bobo Vieri. Sulla pagina Instagram del torneo è possibile rimanere aggiornati sugli eventi ed iniziative collegate.