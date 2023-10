Belve, anticipazioni e ospiti della puntata del 17 ottobre

Belve, nuovi ospiti della puntata di martedì 17 ottobre 2023 con la conduttrice Francesca Fagnani che farà come sempre da padrona.

Belve, nella puntata di martedì 17 ottobre nuovi ospiti arricchiranno il salotto della conduttrice Francesca Fagnani che con le sue domande scaverà nei dettagli personali e professionali dei personaggi invitati. Molto attivo il programma sui social: infatti, ha fatto registrare 300 milioni di visualizzazioni sull’hashtag #Belve su TikTok con 600 mila interazioni e 11 milioni di visualizzazioni di contenuti sui diversi social.

Belve, anticipazioni

Il programma Belve arriva su Rai 2 in prima serata con la conduzione di Francesca Fagnani con un nuova puntata martedì 17 ottobre. La conduttrice “si confronta, senza sconti, con ospiti decisi a mettersi in gioco e accettare la sfida di raccontarsi senza filtri, rispondere con onestà alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice”. La puntata si potrà seguire anche in streaming sull’app di RaiPlay.

Gli ospiti della puntata del 17 ottobre

Gli ospiti della serata del 17 ottobre sono Ivana Spagna, Antonio Conte e Eva Riccobono. Per lo spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia sarà ospite della “cartomante” di Belve il giornalista Dario Fabbri; mentre il momento stand-up della serata è affidato a Carmine Del Grosso. Da non perdere anche l’incursione delle Eterobasiche, e per finire la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.