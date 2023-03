Antonio Conte e il Tottenham, è addio: risoluzione contrattuale tra tecnico e club. Chi al suo posto?

Antonio Conte ha lasciato il Tottenham: risoluzione contrattuale alla fine è stata scelta per dirsi addio. Era ormai nell’aria e così nelle ultime ore è arrivato anche il comunicato ufficiale che sancisce la fine dell’avventura di Conte sulla panchina degli Spurs. Chi oggi al suo posto ma soprattutto nella prossima stagione.

Antonio Conte e il Tottenham, è addio: risoluzione contrattuale tra tecnico e club

Tra Antonio Conte e il Tottenham è finita. Nelle ultime ore è arrivata la risoluzione contrattuale tra il tecnico italiano e il club inglese. L’addio di COnte era nell’aria dopo i suoi malumore ma anche quelli di alcuni giocatori scontenti delle sue scelte ma anche di un rapporto in declino.

“Possiamo annunciare che l’allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio al Club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro”, recita il comunicato della squadra inglese.

Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 26, 2023

Chi al suo posto?

Queste le parole del presidente Daniel Levy: “Ci restano 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League. Dobbiamo tutti unirci. Tutti devono farsi avanti per garantire il massimo risultato possibile per il nostro club e per i nostri fantastici e leali sostenitori”.

La dirigenza del club inglese ha deciso come continuare per il resto della stagione. “Cristian Stellini assumerà la squadra come Acting Head Coach per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come Assistant Head Coach”, conclude il comunicato del club. Per la prossima stagione poi si valuteranno già da adesso alcuni profili. Le prime voci portano all’ex Mauricio Pochettino ma anche a figure italiane come Roberto De Zerbi e Luciano Spalletti.

