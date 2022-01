Chi è Melissa Satta: ex fidanzati, ex marito, figli, nuovo compagno

Melissa Satta, partendo come velina di Striscia la Notizia, ha fatto carriera come modella e volto televisivo

Chi è Melissa Satta, showgirl, modella ed ex velina che ha scalato con gli anni anche il palcoscenico televisivo?

Chi è Melissa Satta: esordi e carriera in tv

Melissa Satta, nata a Boston il 7 febbraio 1986 sotto il segno dell’Acquario, è arrivata al successo grazie alla vetrina televisiva di “Striscia La Notizia” come velina (stagioni 2006/2007 e 2007/2008). I suoi genitori sono sardi di origine ma quando la showgirl è nata si trovavano in Usa per lavoro.

Diplomata al liceo classico, Melissa ha frequentato l’università IULM di Milano non terminando però gli studi che aveva intrapreso per dedicarsi alla carriera di modella. Dal 2006 proverà ad affacciarsi anche alla recitazione ottenendo un ruolo nella fiction di Mediaset Il giudice Mastrangelo 2 e nel film Bastardi. Terminata l’avventura di velina, precisamente nel 2009, diventa volto femminile del programma Controcampo su rete 4 e sarà concorrente nel 2011 del talent rai Lasciami cantare! di Carlo Conti.

Nel giugno 2011 conduce il programma scientifico Insideout (Tutti pazzi per la scienza e diventa parte del cast fisso di Kalispera in onda su Canale 5. Dal 2013 al 2018, per cinque stagioni, è a Tiki Taka – Il calcio è nostro al fianco di Pierluigi Pardo. Nel 2021 la si vede come volto ospite a Sky Calcio Club e a settembre 2021 ha condotto il talent show Mission Beauty su Rai 2.

Tutti gli ex fidanzati

Melissa Satta è finita in più occasioni sulle pagine di cronaca rosa perchè ha avuto molte storie d’amore. Una delle più famose è quella avute con il calciatore Christian Vieri (con cui è stata cinque anni) ma è stata per qualche tempo anche con l’imprenditore Gianluca Vacchi e con l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante.

Il matrimonio (poi terminato) con Kevin Prince Boateng

Nel 2016 ha sposato il calciatore Kevin Prince Boateng, ma i due dopo qualche anno sono andati in crisi.

Dopo una pausa arrivata a fine 2018, nel 2019 i due sono tornati insieme ma nel 2020 si sono lasciati in maniera definitiva. La coppia ha avuto un figlio, Maddox Prince Boateng, nato nel 2014.

Attualmente Kevin Prince Boateng, dopo la chiusura della storia con Melissa Satta, ha una nuova fiamma: Valentina Fradegrada.

“Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre – racconta Melissa Satta a Verissimo –. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta.

È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene“.

Mattia Rivetti nuovo compagno di Melissa Satta

Melissa Satta, secondo le pagine di cronache rosa, ora avrebbe una storia con Mattia Rivetti, nipote di Carlo Rivetti della nota azienda Stone Island poi venduta al gruppo Moncler. Ecco chi è. “È una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso.

Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose – spiega di lui Melissa Satta a Verissimo – Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico. Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai”.