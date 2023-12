Bianca Vitali, chi è la moglie di Stefano Accorsi: vita privata, carriera, figli

Chi è Bianca Vitali, moglie di Stefano Accorsi. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del noto attore. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Bianca Vitali, moglie di Stefano Accorsi: vita privata, carriera

Nata a Milano nel 1991, Bianca Vitali ha 32 anni ed è la moglie del noto attore Stefano Accorsi. Suo padre è il giornalista Aldo Vitali, direttore dell’amato periodico di costume TV Sorrisi e Canzoni. Per quanto riguarda la sua carriera, Bianca ha scelto di non seguire le orme del padre nel settore dell’informazione, decidendo invece di lanciarsi nel mondo della moda e dello spettacolo. Fa i suoi primi passi come modella grazie all’agenzia Why Not Models, con cui diventa testimonial di diverse campagne pubblicitarie, in particolari per marchi di biancheria femminile come Tezenis. In seguito, nel 2013, ottiene il suo primo ruolo come attrice recitando al fianco del suo futuro marito nella serie televisiva 1992. Nel 2022 fa il suo debutto come conduttrice ed inviata entrando a far parte del team de Le Iene, celebre programma di infotainment targato Italia Uno.

Vita privata, il matrimonio con l’attore e i figli

Bianca Vitali e Stefano Accorsi si incontrano per la prima volta sul set di 1992 e tra i due scatta subito la scintilla. Nonostante una differenza di età di ben vent’anni, i due sono ancora oggi innamoratissimi l’uno dell’altra. Bianca e Stefano hanno convolato a nozze nel 2015, con una cerimonia a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza. Intervistato su Real Time, il padre di Bianca, Aldo Vitali, si è detto contento che sua figlia abbia trovato l’amore: “Mi ricordo che la prima volta che ho conosciuto Stefano, eravamo ad un casello autostradale. È una persona bellissima, sono molto contento che Bianca e Stefano si siano sposati”. Dalla loro unione nascono due figli: Lorenzo, nato nel 2017, e Alberto, nato nel 2020. Non è la prima esperienza con la paternità per Stefano Accorsi, già padre di Orlando ed Athena, nati dalla sua relazione con Laetitia Casta.