Dove costa meno la benzina: Milano, Roma , Napoli

Dove costa meno la benzina: nelle grandi città è sempre più complicato trovare prezzi del carburante conveniente. Non è però impossibile, rimangono alcuni distributori che resistono alla concorrenza e alla crisi.

Il caro carburante continua e i rincari non finiscono. Secondo le ultime stime la media del gasolio sale a 2,270 euro/litro (ieri 2,172) con i punti vendita delle compagnie con prezzi compresi tra 2,246 e 2,359 euro/litro (no logo 2,186).

Anche prezzi del Gpl sono in lieve risalita: da 0,871 a 0,894 euro/litro (no logo 0,870). Il prezzo medio del metano auto è ancora in forte crescita e si posiziona tra 1,955 e 2,366 (no logo 2,229).

Nonostante lo sciopero degli autotrasportatori sia stato annullato, il problema non è stato risolto e i rincari rimangono così come i disagi. Vediamo nelle tre grandi città dove costa di meno fare rifornimento.

Dove costa meno la benzina: Milano

A Milano le cifre che si sono taccate sono state assurde. Sono sempre più rare le pompe di benzina che vendono un litro di carburante sotto la soglia dei 2 euro. L’unica più conveniente segnata da PrezziBenzina.it era la Star Oil di via Bocconi.

Il costo della senza piombo a Milano ondeggia tra i 2,03€ e i 2,18 arrivando anche oltre i 2,30 euro.

Dunque, c’è rassegnazione più che altro nella città.

Dove costa meno la benzina: Roma

A Roma se si vuole risparmiare qualcosina, bisogna recarsi presso i distributori no-logo, quelli che non sono dei grandi marchi. Un risparmia che a quanto pare non incide sulla qualità. Ecco qualche punto per poter fare rifornimento nella Capitale:

Anguillara Sabazia Emca SP 11 b – Via Maurizio Moris

Anzio Anzio Petroli Via delle Cinque Miglia

Anzio GP Oil Via della Cannuccia

Anzio Sette Via Ardeatina

Ardea Fiamma 2000 SP 95 b – Via delle Pinete – Frazione Tor San Lorenzo

Ardea Low Cost Via Lauretina

Bracciano Conad Presso Centro Commerc. Bracciano 2 – Via Sandro Pertini, 2

Bracciano Dubois SP 4a – Via Claudia

Bracciano Dubois Via delle Palme – Bracciano Due

Bracciano Toil SP Settevene Palo

Capena D’Amico SS 4, km 16.800 – Via Tiberina, 32 – Angolo via Capena

Cerveteri Energia Siciliana – Sette Petroli SS 1 Aurelia, km 45.273

Ciampino TE 24/24 Piazza Leonardo da Vinci

Napoli, dove si può risparmiare?

A Napoli, sono stati segnalati dall’Osservaprezzi del Mise una decina di distributori che registrano le cifre a litro sotto la soglia dei 2 euro.

Cosa rara di questi tempi.