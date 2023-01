Laetitia Casta oggi: film, figli, Louis Garrel, ex Stefano Accorsi, Sanremo

Laetitia Casta oggi è una supermodella e attrice francese. È considerata una delle modelle più importanti della sua generazione, divenuta una vera icona di bellezza tra la metà degli anni ’90 e i primi anni 2000.

Laetitia Casta oggi

Lætitia Casta, classe 1978, è una supermodella e attrice francese. È considerata una delle modelle più importanti della sua generazione, divenuta icona di bellezza tra la metà degli anni ’90 e i primi anni 2000. La modella, nata a Pont-Audermer, un comune francese situato nel dipartimento di Eure in Normandia. Nel corso della sua carriera, assieme a Fabio Fazio, ha presentato il Festival di Sanremo nel 1999

Con l’ex compagno Stefano Accorsi ha recitato nel filmLa jeune fille et le loups, di Gilles Legrand, non distribuito in Italia, ed è stata protagonista del Film Una donna per amica.

L’amore con Louis Garrel

Nel 2017, l’attrice si è innamorata infatti dell’attore francese Louis Garrel, padre del suo quarto figlio Azel, dopo che è finita la sua precedente storia d’amore.

La storia con l’ex Stefano Accorsi

Laetitia Casta in passato ha avuto una lunga relazione con Stefano Accorsi. Il celebre attore italiano, che è stato al suo fianco dal 2003 al 2013, è infatti il padre di due dei suoi figli, Orlando e Athena: “Non ci siamo mai sposati, non ero interessata al matrimonio”.

Il primo amore con Stéphane Sednaoui

La modella ha avuto però il suo primo figlio, Sahteene, nel 2001, dalla sua relazione con il regista e fotografo francese Stéphane Sednaoui, che è stato il suo primo e vero grande amore. “Ho deciso di diventare madre a 23 anni. All’epoca non era di moda mostrare i pancioni, ma il lavoro non ne ha risentito”.