Cutro, manifestazione in ricordo dei migranti morti in mare: trovata la 76esima vittima del naufragio

Cutro, manifestazione in ricordo dei migranti morti nel naufragio dello scorso 26 febbraio. Sono scese in strade diverse associazioni, sindacati e rappresentanti della politica. Intanto, continuano le ricerche dei dispersi con la 76esima vittima ritrovata.

Cutro, manifestazione in ricordo dei migranti morti in mare

A Steccato di Cutro è stato organizzato il corteo “Fermare la strage subito” promosso da Rete Asilo e al quale hanno aderito decine di associazioni, partiti, sindacati e movimenti, per protestare contro le morti di migranti in mare dopo il naufragio del 26 febbraio scorso. Ad aprire il corteo il segretario regionale della Cgil Calabria Angelo Sposato, il sindaco di Melassa Raffaele Falbo e tanti altri cittadini comuni con la fascia bianca al braccio. Il corteo è preceduto dalla croce realizzata con il legno del barcone naufragato.

“Cosa si poteva fare? L’abbiamo visto questa notte. Questa notte sono state portate centinaia di migranti. Sappiamo come fare, l’abbiamo già fatto, dobbiamo continuare a farlo. Questa gente non deve restare a mare nemmeno un minuto di più”. Lo dice a LaPresse il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, presente al corteo. “Siamo qui a Steccato di Cutro – continua Voce – a manifestare la nostra amarezza per quanto successo. La gente umana è qui, sono veramente diverse migliaia di persone”. “L’umanità non ha colorazione politica, non deve averla. Quello che ho visto in questi giorni e ho ascoltato dai familiari delle povere vittime è qualcosa che non pensavo mai di ascoltare. Non ho parole”, conclude.

Trovata la 76esima vittima del naufragio

Intanto, è stata trovata la 76esima vittima del naufragio del 26 febbraio. Il cadavere era incastrato tra gli scogli di Praialonga vicino a steccato di Cutro. Sul posto la guardia costiera e i vigili del fuoco per recuperare il corpo. Non solo, perché sempre oggi era stata rinvenuto il 75esimo cadavere. Si tratta di un uomo adulto di cui non è stata precisata l’età apparente. Il corpo senza vita è stato individuato al largo da una motovedetta della Guardia costiera in servizio di pattugliamento nella zona della tragedia.

