Paola Saulino nuda per la festa scudetto del Napoli: l’influencer in body painting blu

Paola Saulino nuda per lo scudetto del Napoli per strada ma non solo. L'influencer ha mantenuto la promessa.

Paola Saulino nuda: ha mantenuto la promessa e si è spogliata per festeggiare lo scudetto del Napoli per l’ultima partita allo stadio Diego Armando Maradona contro la Sampdoria. Spettacolo senza veli dell’influncer che è stato molto apprezzato.

Paola Saulino nuda per la festa scudetto del Napoli

Paola Saulino è un’attrice ed influencer di origini napoletane. Negli ultimi anni è finita al centro dell’attenzione mediatica e del gossip per alcuni scambi molto forti sui social con la compagna del calciatore Jorginho. Saulino ormai è diventata anche una star di Only Fans ed è seguita in tutto il mondo. Nei mesi e settimane scorse aveva promesso in caso di vittoria dello scudetto del Napoli una sfilata hot. Aveva addirittura rilasciato intervista a un sito inglese: “Posso rivelare ai lettori del Daily Star che farò qualcosa di pazzesco e festeggerò facendo un autobus nudo in cima al Napoli. È qualcosa che posso fare ed è qualcosa che posso permettermi. Onestamente non credo che noleggiare un autobus sia la cosa più costosa al mondo. Penso che probabilmente con 3.000 euro lo farò e potrò contattare persone che possono noleggiarmi l’autobus o possono fornire questo servizio”.

L’influencer in body painting blu

Così l’influencer in qualche modo ha mantenuto la promessa e ha sfilato senza vestiti ma in body painting a Fuorigrotta, nei pressi dello stadio, per festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli. Lo spettacolo è stato molto apprezzato dai tifosi. Saulino era nuda e dipinta, ballando e cananto lungo la strada, scortata dai supporter. Il suo corpo era ‘dipinto’ di azzurro e celeste, i colori della squadra partenopea. Inoltre, indossava un vistoso copricapo, accompagnata da fotografi e bodyguard. Non solo all’esterno, perché la Saulino ha dato spettacolo anche all’interno dello stadio come si evince dai suoi social.