Incendio Pantelleria, evacuate anche le ville dei VIP: “Il rogo è doloso”

Maxi-incendio a Pantelleria, il rogo è doloso: evacuati residenti e turisti dall’isola siciliana, inclusi diversi VIP. Vigili del fuoco e volontari lottano da ore contro le fiamme, alimentate da un forte vento di scirocco. La Protezione Civile conferma, si tratta di un incendio doloso: “Appiccato da più punti contemporaneamente”.

Incendio Pantelleria, il rogo è doloso: “Uno scempio, una ferita per l’isola”

Pantelleria continua a bruciare, colpita da un vasto incendio nella serata del 17 agosto nella zona di Cala Gadir.

I vigili del fuoco, all’opera da tutta la notte con il supporto della Protezione Civile e di numerosi volontari, stanno cercando di contenere le fiamme, alimentate da un forte scirocco. Si segnalano roghi anche a Cala Cottone, come riportato su Twitter dai vigili del fuoco. Fortunatamente, per il momento, non si registrano danni a persone o strutture.

🔴 Proseguono le operazioni di spegnimento dell’#incendio di vegetazione sull’isola di #Pantelleria. Attivo un fronte di fiamma a Cala Gottone. Sul posto operano squadre a terra e 2 Canadair dei #vigilidelfuoco. Al momento non si segnalano strutture coinvolte [#18agosto 8:00] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 18, 2022

La Protezione Civile e il Comune di Pantelleria hanno confermato i sospetti peggiori. Il disastroso incendio, con ogni probabilità, ha origine dolosa. Il Comune ha lanciato un appello indignato: “Se qualcuno sa parli perché questo scempio è una ferita per tutta l’isola“. Il capo della Protezione Civile siciliana Salvatore Cocina ha spiegato la situazione ad AGI: “È un tipico scenario da incendio doloso. Mi dicono che è stato appiccato in più punti contemporaneamente, e nel tardo pomeriggio, quando con l’avvicinarsi del buio i canadair non possono operare. Siamo nella zona nord occidentale dell’isola, e il vento di scirocco per ore spinge le fiamme verso il mare. Il Parco non corre pericoli.

Qualche tettoia o portone in legno si è incendiato, ma le case in muratura non hanno nulla da temere. Intanto sono partiti sul traghetto della Siremar, ritardato dalle 23 a mezzanotte, mezzi e unità dei vigili del fuoco, della forestale, volontari, che si aggiungono alle risorse che già operano sul posto”.

Evacuati residenti, turisti e VIP, parla Myrtha Merlino: “Chi appicca incendi la paghi cara”

Sono decine i turisti e residenti evacuati dalle proprie case, tra loro anche molti VIP che hanno lasciato le proprie ville in fretta e furia.

Molti civili hanno lasciato l’isola siciliana a bordo delle motovedette della Capitaneria di Porto. Spicca la testimonianza di Myrta Merlino, giornalista di La7 in vacanza sull’isola, in fuga insieme a Marco Tardelli sulla barca di Giorgio Armani. La conduttrice di L’aria che tira condanna la natura dolosa dell’incendio in un indignato post su Twitter: “Dopo un’estate torrida e piena di incendi, questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento.

Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima!”.