Tetto al contante, Forza Italia a Lega e FdI: “Non è la priorità”

La proposta della Lega

La proposta di innalzare il tetto al contante a 10.000 euro dagli attuali 1000 euro era stata fatta dalla Lega, in particolare dal senatore del Carroccio Alberto Bagnai che ha depositato in parlamento una proposta di legge. Giorgia Meloni, in sede di replica a Palazzo Madama, ha rimarcato di condividere la filosofia di questa proposta e di essere d’accordo di innalzare il tetto del contante, ma per Forza Italia questa misura non è da considerarsi la “priorità del paese”.