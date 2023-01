Bianca Atzei diventa mamma: è nato Noa Alexander

Dopo la lunga – e dolce – attesa, Bianca Atzei diventa finalmente mamma. Il 18 Gennaio 2023 è nato infatti il suo primo figlio, chiamato Noa Alexander. La felicità della giovane cantante, e del suo compagno Stefano Corti, è incontenibile ed è stata condivisa sui social, come tutto il suo percorso di gravidanza.

La gioia di Bianca Atzei e Stefano Corti ha un nome e una data: Noa Alexander, 18 Gennaio.

Attesa finita: nuova vita per la mamma Bianca Atzei

All’età di 35 anni, dopo un’attesa “infinita”, Bianca Atzei ha finalmente coronato il suo sogno: quello di diventare mamma. Sogno realizzato grazie al suo compagno, Stefano Corti, con il quale condivide la sua vita da circa tre anni.

Un percorso cominciato il 21 Luglio 2022, quando la cantante milanese annunciò – sui social – di essere in dolce attesa:

“Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…”.

Una vera e propria rinascita per l’artista classe ’87 che ha reso partecipi i propri follower, diffondendo ogni aspetto e ogni lato della gravidanza, dopo aver – in passato – sofferto a causa di un aborto. Dalla foto del pancione alle immagini dell’ecografia, fino alla comunicazione del sesso e del nome scelto per il figlio.

Non sono mancati momenti di paura e sconforto, visto che nelle ultime settimane Bianca Atzei era stata ricoverata per via di una polmonite. Fortunatamente nulla di grave.

Dopo aver dato alla luce il primo figlio, l’artista di Milano ha condiviso una foto con il bambino e il suo compagno, diffondendo la notizia attraverso il suo profilo: “Finalmente. Noa Alexander”.

Se i Like alla foto sono arrivati in pochissimo tempo, lo stesso si può dire per i moltissimi auguri ricevuti, da amici, colleghi e fan. Ad unirsi alle congratulazioni anche Chiara Nasti ed Elena Santarelli. Segno che la coppia sia stata non soltanto seguita da molti follower, ma anche apprezzata.

Adesso Bianca Atzei può affrontare la sua nuova vita.