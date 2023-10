Chi era Matthew Perry, causa morte di Chandler di Friends: vita privata, carriera, moglie

Chi era Matthew Perry, la causa della morte della star di Friends. L’attore americano, volto di Chandler nell’amata sitcom anni Novanta, è morto all’età di soli 54 anni. Che cosa gli è successo?

Chi era Matthew Perry, causa morte della star di Friends

L’attore americano Matthew Perry, celebre in tutto il mondo per aver dato il volto a Chandler nell’amata sitcom Friends, è morto all’età di 54 anni il 28 ottobre 2023. Non ci sono ancora conferme circa le cause del decesso ma, secondo le ultime indiscrezioni, le prime analisi portano a pensare a un caso di annegamento. Il corpo dell’attore è stato rinvenuto dal suo assistente nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles. I soccorsi sono stati inizialmente chiamati di sabato pomeriggio, per aiutare un “uomo in arresto cardiaco”. In seguito la polizia di Los Angeles è arrivata sulla scena per indagare sulle circostanze della morte. Gli agenti non hanno trovato sostanze stupefacenti nell’abitazione. Pochi giorni fa Matthewe Perry aveva pubblicato una foto su Instagram in cui appariva proprio nella sua jacuzzi: “Oh, quindi l’acqua calda ti fa sentire bene? Io sono Mattman”.

La carriera dell’attore, dal successo alla lotta contro le dipendenze

Nato a Williamstown, nel Massachusetts, il 19 agosto 1969, Matthew Perry aveva origini canadesi. Sua madre era Suzanne Marie Morrison Langford, giornalista e segretaria di stampa dell’ex premier canadere Pierre Trudeau. Cresce tra Ottawa e Montreal e fa le sue prime esperienze con la recitazione grazie ad alcune produzioni scolastiche. A soli 15 anni si trasferisce a Los Angeles, dove vive con suo padre, John Bennet Perry, ed insegue il sogno di diventare attore. Seguono anni di sporadiche apparizioni in serie televisive, fino alla svolta nel 1994, quando ottiene la parte del pungente Chandler Bing nella sitcom Friends, ruolo che lo rende famoso in tutto il globo. Nei dieci anni successivi Matthew Perry recita in tutti gli oltre 200 episodi della serie, interpretando anche qualche cameo e ruoli minori in altre produzioni televisive. È inoltre apparso in molti film al cinema come FBI – Protezione Testimoni, Faccia a Faccia, Birds of America e 17 Again.

Il successo si rivela però un peso enorme per l’attore che già durante il suo periodo nel cast di Friends sviluppa una dipendenza da alcol e stupefacenti, in particolare oppioidi. In particolare nel 1997 è vittima di un incidente sul set, per il quale gli viene prescritto un antidolorifico, il Vicodin. È l’inizio di una gravissima dipendenza per l’attore, che arriva a prendere fino a 55 pillole al giorno. Negli anni Perry ha lottato per disintossicarsi, finendo spesso in clinica nel tentativo di lasciarsi alle spalle alcol e droghe. La situazione si era stabilizzata negli ultimi tempi: l’attore ha raccontato il suo percorso nel suo memoriale, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

Vita privata: moglie, figli

Matthew Perry non aveva moglie e non ha mai avuto figli. Nel corso della sua vita, tuttavia, ha avuto relazioni importanti con attrici famosissime come Julia Roberts e Cameron Diaz. “Frequentare Julia Roberts era troppo per me.” -spiegò l’attore in un’intervista- “Ero convinto che mi avrebbe scaricato lei da un momento all’altro. Quindi, avrei fatto meglio a scaricarla prima io. Tutto questo era basato sulla paura e probabilmente stupido. Ma è quello che ho fatto”. La donna più vicina a Matthew Perry è stata senz’altro Molly Hurwitz, agente letteraria con la quale è arrivato vicino all’altare. Poco dopo la proposta di matrimonio, tuttavia, i due han deciso di prendere strade diverse.