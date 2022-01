Berlusconi al Quirinale: le vignette più divertenti

In attesa di capire quali saranno le vere mosse (non solo dunque, quelle annunciate) dei partiti in ottica Quirinale continua a fare parlare sui media la candidatura di Silvio Berlusconi anche tramite tantissime divertenti vignette divertenti che spopolano sul web. Molti vignettisti famosi (ma non solo) si sono dilettati a creare delle vignette in merito alla candidatura dell’ex Cavaliere al Quirinale che, ora più che mai, stanno spopolando sul web.

Le vignette più divertenti del web

Il desiderio dell’ex premier, infatti, è prendere il posto attualmente ricoperto da Sergio Mattarella coronando così con questo incarico una lunga carriera politica (molti suoi uomini di fiducia sono da giorni al lavoro per conseguire questo obiettivo).

Berlusconi al Quirinale: vignette e argomenti

Gli argomenti ripresi dalle vignette sono quelli tradizionalmente associati all’ex Cavaliere: la “nuova” discesa in campo (la prima è stata nel 1994), il tema delle olgettine e qualche fotomontaggio che riporta alla memoria alcune apparizioni televisive rimaste nella storia del leader di Forza Italia.

Ecco le vignette più divertenti sulla candidatura al Colle di Silvio Berlusconi.