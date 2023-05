La fine del mondo, l’ultimo singolo di Mr Rain: testo e video

Il mese di Maggio è partito a rilento, ma adesso sembra non volersi più fermare. Si conta un nuovo singolo, quello di Mr Rain con La fine del mondo. Brano nel quale si è fatto accompagnare dalla voce di sangiovanni.

Un insolito duetto che ha funzionato.

La fine del mondo, il testo dell’ultimo singolo di Mr Rain

Meno di 24 ore e quasi 30.000 visualizzazioni, numeri che parlano da soli. Questo è il nuovo bottino di Mr Rain, tornato così a raccontarsi dopo Sanremo 2023, con l’ausilio di sangiovanni. La fine del mondo sembra poter essere a tutti gli effetti un tormentone estivo.

Un testo che, nonostante un sound frizzante, tratta l’amore in maniera “cupa”: un rapporto tossico e praticamente impossibile da sciogliere. Una vera e propria dipendenza dal punto di vista emotivo, una continua guerra tra bene e male. E, nonostante la relazione non sia sana e sia controproducente, i due amanti non hanno la forza di staccarsi una volta per tutte.

Di seguito il testo del brano:

Tanto poi cadiamo giù

Nelle sabbie mobili, non usciamo mai da qui

Hai paura anche tu

Insieme siamo radioattivi, morti oppure vivi

Ci siamo conosciuti già in un’altra vita

E ogni vita è meglio di quella prima

Ora che la fine del mondo è vicina

Sopravviveremo come ad Hiroshima

Le parole sono armi, prendi la mira

Non cercare salvarmi non c’è via d’uscita

Siamo l’opposto di una calamita

E se mi farà male lascia che mi uccida

I tuoi baci sono radioattivi, è un miracolo se siamo vivi

Siamo un dipinto di cicatrici, che sopra la pelle sembrano graffiti

Morsi sul collo come i vampiri

Denti appuntiti, freddi come stalattiti

Per il cuore, non ci sono contraccettivi

Tanto poi cadiamo giù

Nelle sabbie mobili, non usciamo mai da qui

Hai paura anche tu

Insieme siamo radioattivi, morti oppure vivi

I tuoi baci sono radioattivi, è un miracolo se siamo vivi

Siamo un dipinto di cicatrici, che sopra la pelle sembrano graffiti

Morsi sul collo come i vampiri

Denti appuntiti, freddi come stalattiti

Per il cuore, non ci sono contraccettivi

Tanto poi cadiamo giù

Nelle sabbie mobili, non usciamo mai da qui

Hai paura anche tu

Insieme siamo radioattivi, morti oppure vivi

Tanto poi facciam la strada verso casa

Dopo l’ultima litigata

Non fare quella faccia, è una spada

Sul mio cuore non ci spererei più

Tanto poi cadiamo giù

Ma è la fine del mondo se

Non ci sei tu

LEGGI ANCHE: Mezzo mondo, l’ultimo singolo di Emma: testo e video.

Il video della canzone