Tom Hardy dal cinema al ring: l’attore partecipa a un torneo di Jiu-Jitsu in Inghilterra

Tom Hardy dal cinema al ring

L’attore aveva avvisato solo gli organizzatori ma si era registrato al torneo di lotta con il suo nome di battesimo, Edward Hardy. Danny Appleby, suo avversario, ha raccontato alla stampa di esser rimasto colpito dalla gentilezza dell’attore: “Ero sconvolto. Hardy mi ha detto: ‘Dimentica chi sono e fa quello che faresti normalmente‘”. Ha poi aggiunto: “È un uomo davvero forte… non si direbbe visto che è una celebrità. […] È stato di certo all’altezza del suo personaggio [nel Cavaliere Oscuro], Bane“.

L’attore si è presentato lottatore di Jiu-Jitsu nel campionato brasiliano Open 2022 tenutosi in una palestra di una scuola superiore a Milton Keynes, in Inghilterra. Non ha solo partecipato ma anche vinto il torneo. Parlando col Guardian, uno portavoce dell’evento ha detto di lui: “È un ragazzo davvero simpatico. Tutti lo hanno riconosciuto, ma era molto umile ed era felice di prendersi del tempo per permettere alle persone di farsi fotografare con lui.

È stato un vero piacere vederlo gareggiare al nostro evento”

