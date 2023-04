Oristano, ragazza morta dopo essere precipitata dal terzo piano

Dalle notizie di sport e politica, a quelle di gossip e di musica. Non mancano di certo i fatti di cronaca, come quello accaduto ad Oristano. Una ragazza è morta dopo essere precipitata dal terzo piano.

Trasportata in ospedale, non è riuscita a sopravvivere.

Oristano, ragazza morta precipitata dal terzo piano, era di Roma

È accaduto nei dintorni di Oristano, precisamente a Bosa, comune di circa 7500 abitanti, luogo della triste vicenda. Una ragazza di Roma è precipitata dal terzo piano di un palazzo nella notte del 23 Aprile 2023. Trasportata immediatamente presso l’ospedale San Francesco di Nuoro, non è però riuscita a sopravvivere.

Deceduta nel pomeriggio del giorno successivo (ovvero il 24 Aprile), ci si domanda come sia andata. La procura della città di oristano ha così aperto un’inchiesta, per chiarire le dinamiche dell’evento, di cui si sa poco. La ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano di una struttura nella città di Bosa (che si trova nella costa nordoccidentale della Sardegna), intorno all’1:30 di notte. La vittima si trovava lì per far visita al fidanzato, un 25enne bosinco. Improvvisamente è precipitata dal terz o piano dell’edificio. Nonostante l’orario c’era molta gente in giro, essendoci la Bosa Beer Fest. I soccorsi sono infatti stati celeri, tra 118 e forze dell’ordine. Purtroppo questo non le ha permesso di rimanere in vita.

L’ambulanza ha portato la ragazza all’ospedale di Nuoro, mentre i carabinieri hanno cercato di scovare qualche indizio in più, interrogando il diretto interessato, ovvero il fidanzato, per capirne la dinamica. Fino a questo momento non sono però riusciti a cogliere informazioni, anche se appare strano che la ragazza sia improvvisamente caduta dal balcone.

Si continua così ad indagare e a perlustrare la zona, non potendosi però rifare alle parole della vittima. Fino a questo momento nessuna ipotesi può essere esclusa.

LEGGI ANCHE: Torino, donna rinchiusa in casa per anni: arresto per la badante.