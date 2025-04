La startup legal tech Keplera chiude un round da 770mila euro

Keplera, startup legal tech che semplifica la creazione e la gestione dei documenti legali ha chiuso un round di investimento da 770 mila euro sottoscritto dall’acceleratore Magic Mind, partecipato da Zest e Fondazione Compagnia di San Paolo, da OpenT, la joint venture paritetica di Tinexta e Zest e da Frontech, l’acceleratore per le tecnologie di frontiera della Rete Nazionale di CDP Venture Capital.

Keplera ha sviluppato LexHero, una soluzione all-in-one per gestire i documenti legali in modo più efficiente e sicuro. LexHero integra funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come un editor intelligente, che facilita la creazione, l’archiviazione, la condivisione e la firma dei documenti. Il software abilita la crittografia end-to-end per una gestione sicura dei documenti, fondamentale per le aziende che gestiscono informazioni sensibili. LexHero, inoltre, include anche una soluzione di firma elettronica digitale con password dinamica o SPID, che lo rende uno strumento efficace per le aziende di ogni dimensione e settore.

Nel 2025 Keplera sta registrando un significativo sviluppo, grazie ad un fatturato in costante crescita e a collaborazioni in atto con importanti player come Infocert, OpenDotCom ed ENEA. Inoltre, la società ha avviato attività anche nel mondo corporate con società come Edison, Banca Popolare dell’Emilia-Romagna ed il gruppo Intesa Sanpaolo.

Nata con la missione di innovare i servizi legali, la startup opera in un settore, quello del legal tech che, a livello globale ha raggiunto il valore di 26,70 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che raggiungerà i 55,00 miliardi di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,80% durante il periodo 2024-2029.

Domina (Keplera): “Il nuovo round ci consente di sostenere una crescita sana e rapida”

“Siamo molto soddisfatti delle innovazioni che stiamo apportando nel settore legale e il round appena portato a compimento ci consentirà di sostenere una crescita sana seppur rapida continuando ad investire in tecnologia e nello sviluppo del mercato interno e di mercati internazionali. Inoltre, la collaborazione con partner di primario livello ci offre l’opportunità di migliorarci costantemente e di aprire a nuove prospettive di mercato. Infine, siamo molto felici del contributo offerto sul nostro territorio, quello siciliano, offrendo impatto ed opportunità grazie a forti e costanti rapporti con realtà italiane ed estere”, ha affermato Manfredi Domina, Ceo di Keplera.

Ronchini (Zest Investments): “L’AI sta ridefinendo il futuro del settore legale”

“L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il futuro del settore legale, trasformando radicalmente il modo in cui studi legali e società di consulenza operano. Keplera incarna perfettamente la nostra visione sull’AI: un’alleata strategica che ottimizza la gestione documentale, accelera i processi e potenzia il lavoro dei professionisti, creando un ecosistema in cui efficienza e innovazione vanno di pari passo”, ha affermato Gabriele Ronchini, Ceo di Zest Investments e Vice Presidente del Comitato Investimenti di OpenT.

Zappalà (Tinexta-OpenT): “Per un futuro digitale sempre più evoluto”

“Il recente round di finanziamento di Keplera conferma il valore strategico dell’AI nel settore legale. Attraverso OpenT, il Gruppo Tinexta supporta soluzioni innovative che ottimizzano i processi, migliorano l’efficienza e valorizzano il lavoro dei professionisti. Keplera rappresenta un esempio concreto di come l’intelligenza artificiale possa rivoluzionare la gestione documentale e la consulenza, in linea con la nostra visione di un futuro digitale sempre più evoluto”, ha affermato Valerio Zappalà Group Chief M&A and Integration di Tinexta e Consigliere Delegato di OpenT.

Molino (CDP Venture Capital): “Le innovazioni di Keplera possono migliorare il lavoro di migliaia di professionisti”

“L’investimento in Keplera è per noi motivo di particolare soddisfazione. Crediamo molto nel progetto di questo team, che attraverso l’intelligenza artificiale si propone di efficientare un settore complesso come quello legale, apparentemente avulso dalle innovazioni tecnologiche. Questo tipo di progetto imprenditoriale rispecchia esattamente il target che vogliamo intercettare con Frontech. Siamo convinti che la tecnologia e l’AI possano essere impiegate in tutti i comparti produttivi e che attraverso le innovazioni di Keplera possa migliorare il lavoro di migliaia di professionisti” ha dichiarato Stefano Molino, Responsabile del Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital.