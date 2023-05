Roma d’estate, l’ultimo singolo di Antonino: testo e video

Non è ancora arrivato il momento di interrompere le pubblicazioni in campo musicale. Ecco allora l'ultimo singolo di Antonino, Roma d'estate.

Il cantante foggiano ritorna con il suo nuovo pezzo.

Roma d’estate, il testo dell’ultimo singolo di Antonino

Dopo un inizio sfavillante, con la vittoria di Amici, Antonino Spadaccino ha perso, poco per volta, la sua notorietà, finendo nel dimenticatoio. Arrivato alla soglia dei 40 anni, ecco che continua però a mettersi in gioco, presentando un nuovo singolo: il titolo è Roma d’estate.

Un sound interessante, che accompagna un luogo immaginario, una sorta di analisi con se stessi, dove ci si accorge che la relazione che si porta avanti non è più solida come sembrava. Ciò porta necessariamente a guardare il futuro con occhi diversi, con più coscienza e maturità.

Di seguito il testo del brano:

Ma tu lo sai com’è Roma d’estate?

La tangenziale sembra un Luna Park

per chi non esce mai

Ma tu lo sai com’è la notte d’estate?

Un bicchiere di felicità

Per chi non sogna mai

Fontane piene monete e fortuna

Un ritornello che se ne va

Tutte le strade ti portano a Roma

Solo quando ti va

A te i diamanti

A me gli storici tramonti

A te i party importanti

A me Pigneto seduto fra i tanti

A te la luna dentro al pozzo

A me castagne in un cartoccio

A te i regali importanti

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti e guardo avanti eh

A me due passi e guardo avanti

Ma tu lo sai com’è Roma d’estate?

Il raccordo sembra un cinema

Per chi non dorme mai

Ma tu lo sai co’è l’amore d’estate?

Un bacio che non finisce

E chi ci crede mai

Fontane piene monete e fortuna

Un ritornello che se ne va

Tutte le strade ti portano a Roma

Solo quando ti va

A te i diamanti

A me gli storici tramonti

A te i party importanti

A me Pigneto seduto fra i tanti

A te la luna dentro al pozzo

A me castagne in un cartoccio

A te i regali importanti

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti e guardo avanti eh

A me due passi e guardo avanti

Fontane piene monete e fortuna

Tutte le strade ti portano a Roma

Fontane piene monete e fortuna

Un ritornello che se ne va

Tutte le strade ti portano a Roma

Solo quando ti va

A te i diamanti

A me gli storici tramonti

A te i party importanti

A me Pigneto seduto fra i tanti

A te la luna dentro al pozzo

A me castagne in un cartoccio

A te i regali importanti

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti e guardo avanti eh

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti

A me due passi e guardo avanti e guardo avanti eh

A me due passi e guardo avanti

Eh

Il video della canzone