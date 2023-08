Neymar all’Al Hilal con un contratto da capogiro: ecco quanto guadagnerà il brasiliano

Neymar all’Al Hilal: ormai sembrano non esserci più dubbi. Il calciatore avrebbe accettato la super offerta del club saudita e dunque finisce un’altra carriera nel calcio che conta per scegliere i tanti soldi per i prossimi due anni.

Neymar all’Al Hilal con un contratto da capogiro

Neymar all’Al Hilal: un altro campione che ha scelto il super contratto che gli arabi stanno mettendo in campo per strappare quanti più giocatori possibili al calcio europeo. A 31 anni l’attacante lascia Parigi dopo 112 partite segnando 82 gol in Ligue 1. Ha vinto cinque campionati francesi, due coppe di Lega, tre Coppe di Francia e tre Supercoppe francesi. Mentre non c’è stato nulla da fare per la Champions League, complici anche i tanti infortuni.

Ecco quanto guadagnerà il brasiliano

Già nelle prossime ore potrebbe sostenere le visite mediche con il club saudita. Circa 100 milioni dovrebbero entrare nelle casse parigini mentre al calciatore è stato offerto un contratto di due anni da 160 milioni di euro. Una follia ancora una volta che farà ricco il calciatore brasiliano anzi ancora di più. Si allunga la lista dei giocatori che dal calcio europeo hanno scelto quello d’oro saudita, a prescindere dall’età ed ambizioni. Il guadagno vince ormai sulle emozioni.