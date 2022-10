Antonio Pappano, chi è il direttore d’orchestra: vita privata, moglie, figli

Chi è Antonio Pappano, direttore d’orchestra italo-britannico. Alla guida dell’Orchestra Romana di Santa Cecilia dal 2005, avrà l’onore di dirigere la London Symphony Orchestra nel 2023 e nel 2024.

Chi è Antonio Pappano, carriera e vita privata del direttore d’orchestra

Nato ad Epping, nell’Essex, il 30 dicembre 1959 da genitori italiani, Antonio Pappano ha 63 anni ed è un noto direttore d’orchestra. Appassionato di musica già in tenera età, deve la sua passione all’influenza di suo padre.

Lo spiega lui stesso in un’intervista a Repubblica: “Era un tenore. Col tempo, a Londra, creò una piccola scuola di canto. E quando iniziai a suonare il pianoforte, accompagnavo spesso i cantanti nei loro esercizi”. Nel 1973 la sua famiglia cambia attraversa l’Atlantico e si trasferisce negli Stati Uniti, dove studia privatamente pianoforte, composizione e direzione d’orchestra.

Il suo continuo studio e la grande abilità sviluppata al pianoforte gli consente di farsi notare nell’ambiente musicale anche senza aver conseguito un diploma ufficiale.

Fa anni di gavetta, lavorando inizialmente come assistente di altri direttori d’orchestra, riuscendo man mano a farsi strada. Nel 1990 diventa il più giovane direttore d’orchestra della Royal Opera House di Londra ed è nominato Direttore Musicale della Norske Opera di Oslo. Nel 2002 Pappano è il direttore principale del rinomato teatro londinese. Dal 2005 è alla guida anche dell’Orchestra Romana di Santa Cecilia, dove aprirà la stagione 2022 con l’Elektra di Richard Strauss il 18 ottobre.

A partire da settembre del 2023, Pappano sarà il direttore principale delle London Symphony Orchestra, una delle orchestre sinfoniche più prestigiose al mondo. La nomina è stata confermata anche per il 2024.

Il suo talento e il suo lavoro nella musica è stato riconosciuto nel 2012 anche dalla Regina Elisabetta, che lo nomina Cavaliere. In carriera ha ricevuto molti altri premi ed onorificenze, tra cui la RPS Gold Medal, uno dei tributi più importanti conferiti dalla Royal Philharmonic Society.

È stato il 100esimo musicista a ricevere il premio dalla sua fondazione nel 1870.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Antonio Pappano è sposato dal 1993 con la pianista americana Pamela Bullock. Il loro amore nasce grazie alla musica: “Ci siamo conosciuti professionalmente e poi è nato questo sentimento profondo”. I due non hanno mai avuto figli ma hanno un ottimo rapporto: “Forse sto aspettando di crescere io. Certe volte penso che continuiamo a vivere come due studenti”. Pappano non è molto attivo sui social, ma ha comunque una pagina Instagram dove ha raccolto oltre 6mila follower.

Ben più seguita la sua pagina Facebook, con un pubblico di 20mila persone, e spesso aggiornata con video e informazioni sui suoi concerti.