Benedetta Gardona, chi è la compagna di Marina Cicogna: “Ha saggezza e tranquillità”

Marina Cicogna, produttrice e “Contessa” del cinema italiano, è spesso finito al centro del gossip nel corso della sua vita per le sue relazioni con grandi attori come Alain Delon, Warren Beatty e Farley Granger. Dichiaratamente bisessuale, le sue relazioni più lunghe e importanti sono con donne: prima con l’attrice brasiliana da lei scoperta Florinda Bolkan e poi con la sua attuale compagna e figlia adottiva, Benedetta Gardona Cicogna.

Resta vent’anni con Florinda, in una relazione piena di alti e bassi: “Florinda era molto brasiliana, libera, volatile. Andava, veniva e poi ancora e ancora. Con una bellezza indissolubilmente legata alla giovinezza. Efebica, sensuale, non somigliava a nessun’altra: per lei era quasi impossibile invecchiare bene. Verso i 50 anni ha cominciato a sbandare. Un giorno non è più tornata“. Marina incontra Benedetta a teatro, dopo la fine della sua storia con Florinda. “È una ragazza di Modena, che si è laureata a Bologna.” -spiega la produttrice in un’intervista concessa a Chi– “Siamo diventate amiche, poi ha iniziato ad aiutarmi in tante cose. Per esempio si occupa di tutto ciò che è tecnologico nel mio lavoro”. Florinda faticò ad accettare il suo nuovo amore: “Alle sue scappatelle davo poco peso, ma si rifiutava di accettare la mia con Benedetta, che dovette nascondersi in un armadio, tra i miei vestiti. Ci vivo da quasi 40 anni”.

L’adozione e il rapporto di coppia: “Benedetta è più giovane di me, ma ha saggezza e tranquillità”

Marina Cicogna e Benedetta Gardona stanno insieme da oltre trent’anni, nonostante quasi 25 anni di differenza d’età. Contraria al matrimonio, la produttrice ha deciso di adottarla per tutelare entrambe: “Ho capito che Benedetta non avrebbe avuto nulla, un giorno, se io non l’avessi adottata”. Lo ha spiegato nel salotto di Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno: “Benedetta è molto più giovane di me, ma ha una saggezza e una tranquillità. Ha un carattere molto più difficile di Florinda, ma è molto stabile. I brasiliani pensano che tutto è possibile, che possono fare quello che vogliono e tutto è preso molto leggermente. Benedetta non prende la vita leggermente. Siccome in quel momento avevo dei problemi con delle persone delle mia famiglia, l’ho adottata. Ormai sono trent’anni che è nella mia vita”. Ormai 89enne, la Contessa spera di poter vivere il resto della sua vita insieme a Benedetta: “La cosa importante, quando uno non sta benissimo di salute e comincia a invecchiare, è non essere soli”.