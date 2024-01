“Intelligenza Artificiale: implicazioni etiche, rischi sociali e opportunità di sviluppo” alla Camera dei Deputati

Il 15 Gennaio alla Camera il convegno "Intelligenza Artificiale: Implicazioni Etiche, Rischi Sociali ed Opportunità di Sviluppo per l’Italia"

Lunedì 15 Gennaio 2024 si svolgerà a Roma, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, il convegno “Intelligenza Artificiale: Implicazioni Etiche, Rischi Sociali ed Opportunità di Sviluppo per l’Italia” che promette di essere un evento di indiscusso interesse per gli operatori del settore, avendo attirato la partecipazione e l’attenzione di eminenti esperti per dibattere il futuro dell’IA nel contesto italiano.

Aprirà i lavori Maria Concetta Antonica, Avvocato specializzato in Intelligence e Diritto Militare, Vicepresidente dell’ENTD e Rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati, ponendo le basi per un dialogo ricco e profondo.

Relatori e Temi in Programma:

Pasquale Aiello, Presidente dell’Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale, tratterà di “Intelligenza Artificiale – Norme e regolamenti“, esplorando le direzioni future della regolamentazione in Italia e la loro influenza sullo sviluppo tecnologico.

Davide Casaleggio approfondirà l’impatto dell’IA sul “Commercio Elettronico”, evidenziando come questa tecnologia stia trasformando il settore.

Giuseppe (Beppe) Carrella porrà una domanda stimolante e stimolerà, al contempo, una riflessione sul futuro dell’interazione uomo-macchina “Quando le macchine diventeranno i veri utenti?”

Marta Basso analizzerà il sottile confine che l’IA traccerà tra miglioramento e sostituzione del lavoro umano trattando il tema “AI: abbracciarla per automatizzare, subirla per sostituire”.

Corrado Patierno unirà gli aspetti tecnici all’etica nell’IA, in un discorso che mira a evidenziare la necessità di un approccio olistico.

Pietro Marinelli esplorerà “IA: opportunità di sviluppo e proattività decisionale”, sottolineando come l’IA possa essere un catalizzatore decisionale nei diversi settori.

Francesco G. Lamacchia punterà a “Promuovere l’integrazione responsabile dell’intelligenza artificiale nella formazione”, rappresentando quelle che sono le sfide etiche e le opportunità in ambito educativo.

Francesco Maria Sacerdoti affronterà un argomento di grande rilevanza nell’era digitale, ossia “L’intelligenza artificiale applicata alla Cybersecurity”.

Pietro Di Maria farà luce sul lato oscuro dell’IA, illustrando “Le automazioni nella ricerca delle vittime – Come i criminali utilizzano l’IA”.

Tomàs Carbone parlerà di “Intelligenza Artificiale e Robotic Process Automation”, analizzando l’effetto di queste tecnologie sulle operazioni aziendali.

Marco Armoni esplorerà le “Nuove opportunità di crescita nel mondo sociosanitario nazionale” attraverso l’utilizzo dell’IA.

Silvia Stefanelli tratterà un tema di assoluto interesse nell’ambito della sanità moderna: “IA e diritti dei pazienti”.

Dario Tatangelo offrirà “Riflessioni Metodologiche di adozione della tecnologia nella formazione”, un’analisi critica sull’implementazione dell’IA in ambito educativo.

Marco Carlomagno metterà in evidenza le “Opportunità per la Pubblica amministrazione italiana” grazie all’utilizzo dell’IA.

Marco Papini inviterà a considerare l’IA come una nuova “amica”, proponendo una visione futuristica e sostenibile.

Giovanni Perillo, combinando tecnologia e sostenibilità, affronterà il tema “Dall’Intelligenza Artificiale a quella Circolare”.

Elisabetta Bracci prospetterà un futuro per il comparto servizi in “Da labour intensive a machine intensive”.

Antonio Mauro con una riflessione su “AI e libero arbitrio”, ossia come l’IA influisce ed interferisce sul potere di ciascuno di decidere gli scopi del proprio agire e pensare.

Riccardo Petricca parlerà del ruolo cruciale della Chiesa per un uso etico e morale dell’Intelligenza Artficiale

Antonino Giannone chiuderà interrogandosi sul nuovo Umanesimo Digitale, Tratterà di “Intelligenza Artificiale ed Etica”.

Il convegno sarà un momento di riflessione, non solo tecnica, e di proposte concrete, da parte di tutti gli attori coinvolti nel campo dell’IA in Italia, offrendo spunti di interesse per il futuro di questa tecnologia nel nostro Paese.