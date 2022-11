Rihanna, niente nuovo album al Super Bowl: “Due cose diverse”

Brutte notizie per i fan di Rihanna, il nuovo album non sarà annunciato al Super Bowl: "Due cose diverse. Farò nuova musica, vedrete".

Rihanna smentisce l’annuncio del nuovo album al Super Bowl: “Celebrerò la mia musica, non ne porterò di nuova”. L’artista ha abbassato le aspettative dei fan, che si aspettavano novità durante il grande evento sportivo di febbraio: “Il Super Bowl è una cosa, la nuova musica è un’altra”.

Dopo sei anni di attesa, i fan di Rihanna sono ormai sempre più ansiosi e affamati di notizie sul nuovo album dell’artista.

L’annuncio della sua partecipazione all’esibizione dell’intervallo del Super Bowl 2023, unito all’uscita del nuovo singolo Lift me up come parte della colonna sonora di Wakanda Forever, ha dato il via ad un mare di speculazioni. In tanti erano convinti che Rihanna avrebbe sfruttato il più grande evento sportivo americano per lanciare ufficialmente un nuovo disco. La cantante, tuttavia, ha smentito categoricamente le voci.

Le dichiarazioni di Rihanna: “Ora penso solo al Super Bowl”

Intercettata dai giornalisti sul red carpet del Savage X Fenty Show Vol. 4, Rihanna è stata chiarissima: “Non posso dirvi cosa porterò su quel palco. Voglio mettere insieme molte cose però. E voglio celebrare la mia musica. Non porterò nuova musica sul palco. Il Super Bowl è una cosa e la nuova musica è un’altra. Avete sentito bene fan? Perché io so come andrà a finire… Quando ho annunciato la mia partecipazione al Super Bowl mi sono detta ‘oddio questi penseranno che il mio disco sta per uscire’.

Devo tornare al lavoro, lo so”. La cantante ha comunque voluto rassicurare il suo pubblico: “Farò della nuova musica, vedrete. Ma ora penso al Super Bowl che è uno dei palchi più grandi al mondo, tutti ti guardano. Insomma è una cosa davvero grande”.