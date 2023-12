Ballando con le Stelle, 16 dicembre: coppie in gara e chi è il ballerino per una notte

Ballando con le Stelle arriva con la semifinale in programma sabato 16 dicembre 2023 in prima serata su Rai 1.

Ballando con le Stelle arriva con l'appuntamento della semifinale sabato 16 dicembre sempre in prima serata su Rai 1. Rimangono alcune coppie che sono pronte a sfidare in vista della finale così come coppie che puntano a rientrare.

Ballando con le Stelle, 16 dicembre: coppie in gara

“Ballando con le stelle” è ripartito con la nuova stagione sabato 21 ottobre, in prima serata, su Rai1 e Rai Italia. Il dance show più amato dal pubblico televisivo italiano, condotto da Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, giunge quest’anno alla sua diciottesima edizione. Le puntate possono essere recuperate e seguite anche in streaming su RaiPlay.

Sabato 16 dicembre va in scena la semifinale del programma di ballo. Le coppie in gara sono: Sara Croce-Luca Favilla; Teo Mammuccari-Anastasia Kuzmina; Lorenzo Tano- Lucrezia Lando; Giovanni terzi-Giada Lini; Simona Ventura-Samuel Peron; Wanda Nara-Pasquale La Rocca. Ci sono poi coppie che puntano a rientrare in gara in vista della finale in programma il 23 dicembre: Carlotta Mantovan-Moreno Porcu; Ricky Tognazzi-Tove Villfor; Rosanna Labertucci-Simone Casula.

Chi è il ballerino per una notte

I ballerini per una notte per la semifinale sono l’attore Max Giusti e l’attrice Gabriella Pession che saranno protagonisti al Cinema con la commedia “La seconda chance”. L’attore ballerà con Alessandra Tripoli mentre l’attrice con Filippo Zara. Inoltre, sono previsti ospiti come Susanna Salvi e Claudio Cocino che sono ballerino del Teatro dell’Opera di Roma.