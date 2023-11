Serpil Tamur, chi è Azize di Terra Amara: vita privata, carriera, film

Chi è Serpil Tamur, volto della Nonnina Azize in Terra Amara. Scopriamo qualche informazione in più sulla lunga carriera artistica dell’attrice turca. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Serpil Tamur, Azize di Terra Amara: vita privata e carriera

Nata a Rodi il 19 marzio 1944, Serpil Tamur ha 79 anni ed è un’attrice e regista turca nota in Italia soprattutto per aver ricoperto il ruolo della Nonnina Azize Saraçoğlu nell’amata soap opera Terra Amara. Dopo il diploma al conservatorio statale di Ankara, si avvicina al teatro di stato prima in un ruolo amministrativo e poi in un ruolo artistico. In questi primi anni da attrice prende parte ad oltre quaranta spettacoli teatrali e dirige ben tre opere. Il suo esordio in tv arriva nel 1989, nella miniserie Samanyolu. Nel corso degli anni Serpil Tamur ha preso parte a moltissime serie per il piccolo schermo tra cui Unutma beni, Zeliha’nin Gözleri, Kurtlar Vadisi: Pusu e, appunto, Terra Amara. È inoltre apparsa in due pellicole per il cinema, Ask Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni e Amerikalilar Karadeniz’de 2.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Serpil Tamur sono molto limitate. L’attrice è sposata da molti anni con l’amore della sua vita, Uygur Tamur, con il quale ha avuto due figlie, Serra e Seda, che l’hanno già resa nonna. I più curiosi potranno dare uno sguardo alla sua quotidianità e ai suoi progetti futuri attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 76mila follower.