Lorenzo Lo Basso, chi è il conduttore di Agorà Estate: vita privata, carriera, social

Chi è Lorenzo Lo Basso, conduttore di Agorà Estate. Giornalista sardo di grande esperienza, è al suo esordio alla guida di un programma televisivo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Lorenzo Lo Basso, vita privata e carriera del conduttore di Agorà Estate

Nato a Cagliari, Lorenzo Lo Basso è un noto giornalista televisivo, dal 2023 conduttore di Agorà Estate al posto di Giorgia Rombolà. Al suo debutto in un ruolo di conduzione, Lo Basso si è fatto notare in Rai per la sua professionalità e dedizione al lavoro. Dopo la laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, conseguita all’Università degli Studi di Firenze, si è ritagliato uno spazio nella redazione di Rai News, per poi passare al dipartimento approfondimenti della televisione pubblica. Nel corso degli anni ha realizzato reportage su eventi molto importanti come i terremoti di Amatrice e L’Aquila e le inondazioni di Genova e in Veneto. Nel 2022 Lo Basso è stato inoltre inviato di guerra in Ucraina, passando ben 40 giorni al fronte per raccontare la realtà del conflitto.

Vita privata, cosa sappiamo di lui?

Si sa ancora molto poco circa la vita privata, sentimentale e familiare di Lorenzo Lo Basso. Il giornalista non è solito condividere dettagli personali su di se e sulle persone a lui care. Si sa qualche dettaglio sulla sua infanzia, caratterizzata da tanti trasferimenti in giro per l’Italia con la sua famiglia: ha vissuto ad Ostia, Legnano e Firenze, per poi trasferirsi in via definitiva a Roma. È possibile seguire Lo Basso e la sua carriera televisiva anche attraverso il suo profilo Twitter, dove è solito pubblicare clip del suo Agorà Estate.