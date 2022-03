“Io sono leggenda” sequel in arrivo per Will Smith e Michael B. Jordan

“Io sono leggenda” sequel presto in lavorazione: è arrivato l’annuncio, dopo tanti anni, di un secondo film che vedrà ancora una volta protagonista Will Smith ma non solo.

“Io sono leggenda” sequel in arrivo

“Io sono leggenda” avrà dopo tanti anni un sequel. L’annuncio finalmente è arrivato. Il primo film uscì nel 2007 per la regia di Francis Lawrence e basato sull’omonimo romanzo di Richard Matheson. Fu davvero un successo al botteghino e si rivelò un ottimo successo per la Warner Bros.

Costato circa 150 milioni, ne incassò poi circa 585.

Nel 2012 arrivarono parole non rassicuranti da parte del protagonista Will Smith sulla sua partecipazione: “La produzione sta lavorando al lungometraggio, non io. Non credo che parteciperò (…) Non desidero diventare “quello dei sequel”. Ho altri sei, sette anni in cui posso dedicarmi a pellicole più fisiche in cui devo correre e saltare, poi col tempo mi trasformerò in un “culone” per il resto della mia carriera.

Un culone!”

Nel cast Will Smith e Michael B. Jordan

Nel 2022 ecco però un triplice annuncio: il sequel, la conferma di Will Smith e un’altra notizia sorprendente riguardo il cast e i protagonisti.

Nel sequel, ci sarà anche la presenza di Michael B. Jordan in quello che rappresenterà il primo grande film del duo insieme come protagonisti e produttori. Infatti, Michael B. Jordan ed Elizabeth Raposo stanno producendo il film tramite la loro etichetta Outlier Society. Per ora non ci sono altre informazioni e dettagli riguardo il resto del cast e della trama.

