Lipari, incidente in moto in galleria: morto uomo di 37 anni

Lipari, incidente mortale in galleria per motociclista di 37 anni

Lipari si sveglia con un tragico incidente stradale. Alle 6.30 di stamattina Giovanni Profilio, 37 anni, è morto in uno schianto mentre percorreva in moto la galleria che porta da Canneto a Lipari.

Il motociclista si è scontrato con i paletti a metà percorso, morendo sul colpo. La sua moto, priva di manubrio, è strisciata fino all’uscita della galleria. Dietro di lui un auto guidata dai suoi amici, che chiamano subito l’ambulanza e le autorità. Il gruppo stava rientrando dopo una serata passata insieme, in cerca di un posto dove guardare l’alba. Profilio era molto conosciuto sull’isola e lavorava in una ditta locale come frigorista.

L’intervento delle forze dell’ordine: strada chiusa al traffico

Gli amici della vittima hanno chiamato subito un’ambulanza, ma i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 37enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, coordinati dal maresciallo Luciano Le Donne, e i vigili del fuoco, sotto il comando di Leonardo D’Amico. I genitori di Profilio sono accorsi sul luogo dell’incidente, distrutti dalla morte improvvisa del figlio.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente e hanno chiuso la strada al traffico. Fino alla sua riapertura, la circolazione verrà dirottata in via Serra.