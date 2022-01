Chi sono gli sportivi no vax: calciatori, tennisti e non solo

Gli sportivi no vax creano un caso nel mondo dello sport che è in agitazione per la gestione di questi casi

Il mondo dello sport, per le questioni riguardanti il vaccino, è in fibrillazione per gli sportivi no vax. Questo perchè ci sono diversi sportivi no vax che continuano a voler rifiutare il vaccino anti-Covid creando casi nel mondo dello sport.

Sportivi no vax: calciatori, tennisti e non solo

Novak Djokovic

Tra gli sportivi no vax c’è anche un famoso tennista. Il caso che più di ogni altro starebbe agitando il mondo dello sport è quello del campione di tennis Novak Djokovic che, stando quando ha fatto sapere sulla sua pagina Instagram, avrebbe ottenuto un visto medico per evitare di fare il vaccino anti-Covid.

In questo modo, ha commentato sempre il campione, avrebbe ottenuto il via libera per partecipare agli Australia Open. Già vincitore di 20 tornei del Grande Slam (come Roger Federer e Rafael Nadal) Djokovic punta a Melbourne al titolo che gli darebbe il record. L’evento partirà il 17 gennaio ma questa situazione ha scatenato già molte polemiche. Verso il serbo che non ha mai fatto chiarezza sul proprio stato vaccinale, infatti, sono arrivate diverse dichiarazioni per che chiedono più chiarezza al tennista.

“Sarebbe certamente utile se Novak spiegasse le condizioni in base alle quali ha chiesto e ottenuto un’esenzione“, ha detto a riguardo il presidente della Federtennis australiana.

Calcio

Anche all’interno del mondo del calcio alcuni calciatori (anche molto conosciuti) hanno dichiarato di voler rifiutare il vaccino anti-Covid. Uno di questi è Joshua Kimmich, giocatore del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, che dopo aver rifiutato il vaccino è stato trovato positivo al Covid.

Un altro caso si vocifera esserci nella rosa titolare dell’As Roma, ma non è ancora stato divulgato il nome del calciatore con certezza per ragioni di privacy.

Motori

Per quanto riguarda la formula 1 un problema potrebbe esserci per lo storico pilota della Medical Car della F1 Alan van der Merwe che ha dichiarato la sua volontà di non farsi vaccinare contro il Covid.

Sci

Nel mondo dello sci uno degli sciatori più forti degli ultimi anni e oggi allenatore di sci alpino, Kristian Ghedina, si è dichiarato ostile al vaccino come anche Ivika Costelich (ex sciatore alpino croato).