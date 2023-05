Belgrado, strage in una scuola: un 14enne uccide i compagni

I fatti di cronaca toccano ormai diverse parti del mondo e si dimostrano sempre più particolari. A Belgrado è avvenuta un’autentica strage all’interno di una scuola. Uno studente di 14 anni ha infatti sparato ai suoi compagni, provocandone la morte.

Strage in una scuola di Belgrado

È accaduto in Serbia, precisamente a Belgrado, intorno alle ore 8:40 di questa mattina, in data 3 Maggio 2023. La capitale del paese dell’Est Europa ha assistito ad un incredibile fatto di cronaca. Un ragazzo di 14 anni ha infatti aperto il fuoco contro i suoi compagni, mentre si trovavava a scuola, precisamente nell’istituto Vladislav Ribnikar, ubicato nel quartiere centrale chiamato Vracar. Lo studente ha improvvisamente cominciato a sparare causando feriti e morti. Il bilancio risulta inverosimile: ben nove morti, di cui otto compagni di scuola e il guardiano della struttura. A questi si aggiungono almeno sette feriti, tra cui un’insegnante. Gli altri sono tutti studenti.

Una vera e propria tragedia, che ha costretto le forze dell’ordine ad intervenire e ad arrestare il colpevole, come comunicato dal mistero dell’interno della Serbia.

L’episodio ha sconvolto tutti, sia perché era inaspettato, sia perché è avvenuto in un ambiente che, convenzionalmente, si ritiene essere sicuro. Lo studente frequenta il settimo anno dell’istituto primario, ma oggi ha deciso di compiere un gesto davvero inqualificabile, sferrando colpi contro altri studenti e suoi coetanei, togliendo la vita a diverse persone. Probabilmente l’arma apparterrebbe al padre, secondo quanto analizzato dagli inquirenti.

Non risulta chiaro il movente, mentre la dinamica è stata ampiamente ricostruita attraverso la testimonianza di diverse vittime e dei molti presenti. Si monitora la situazione delle persone rimaste ferite, anche se per adesso sembra che non siano in pericolo di vita. Il bilancio dovrebbe, verosimilmente, fermarsi a nove decessi, numero comunque molto alto.

