Messaggi erotici del tradimento di Ilary sul cell di Totti: i legali della conduttrice smentiscono

Messaggi erotici del tradimento di Ilary sul cellulare di Totti: questo è l’ultimo gossip circolato sulla fine della relazione tra l’ex calciatore giallorosso e la conduttrice tv. La notizia è stata lanciata in diretta tv dal direttore di Dagospia Roberto D’Agostino.

I gossip sulla fine della relazione tra Francesco Totti ed Ilary Balsi continuano ad esserci e a circolare a macchia d’olio.

L’ultima notizia bomba è stata lanciata in diretta a Domenica in dal direttore di Dagospia Roberto D’Agostino. “Sia Totti sia Ilary hanno delle prove devastanti da portare al processo – ha dichiarato D’Agostino – Lui ha trovato dei messaggi erotici sul telefonino di lei che ha screenshottato. Si è fatto poi dare dalla banca il video in cui Ilary prende i Rolex. Sarà un processo devastante”.

Il giornalista ha aggiunto nuovi dettagli della vicenda: “Erano in crisi da almeno cinque anni.

Quando ha lasciato il calcio Totti ha vissuto un momento di sconforto mentre la carriera di Ilary è decollata. Quando è uscito fuori il nome di Noemi Ilary ha chiesto spiegazioni a Totti davanti ai figli più grandi. Lui ha negato, giurando sui ragazzi. Avevano deciso di separarsi lo stesso con un comunicato congiunto da rilasciare dopo la fine della scuola dei figli. Poche ore prima sono però uscite le foto di Chi di Totti a casa di Noemi e la Blasi si è molto arrabbiata: ecco il motivo dei due comunicati”.

I legali della conduttrice smentiscono

Dopo le parole di D’Agostino, arrivano immediatamente le smentite dei legali della conduttrice. «Con riferimento a parte delle dichiarazioni rese oggi da Roberto D’Agostino durante la trasmissione Domenica In, – in una nota – l’avvocato Alessandro Simeone, difensore della signora Ilary Blasi, precisa che non esistono né sono mai esistiti messaggi “erotici” scambiati della sua assistita con soggetti terzi».

