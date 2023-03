Beatrice Arnera, chi è l’attrice di Buongiorno Mamma: film, fidanzato, Instagram

Chi è Beatrice Arnera, attrice italiana volto di Agata in Buongiorno Mamma. Nel corso della sua carriera ha recitato in molte fiction e serie tv di successo. Scopriamo qualche informazione in più su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Beatrice Arnera: vita privata, carriera e film dell’attrice di Buongiorno Mamma

Nata ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, il 31 luglio 1995, Beatrice Arnera ha 27 anni ed è una nota attrice italiana, volto di Agata Scalzi nella seguita serie targata Mediaset Buongiorno Mamma. Figlia della cantante lirica Silvia Gavarotti, Beatrice cresce respirando musica e spettacolo, accompagnando sua madre in tournée nei migliori teatri europei. A 17 anni inizia ad inseguire anche lei una carriera artistica. Si trasferisce a Roma, dove comincia a lavorare in diversi progetti televisivi e cinematografici. Nel corso della sua carriera ha recitato in diversi film per il grande schermo, tra cui Non c’è campo di Federico Moccia, AFMV – Addio Fottuti Musi Verdi, primo film dei The Jackal, e Puoi baciare lo sposo di Alessandro Genovesi.

Trova molto successo anche sul piccolo schermo, con ruoli importanti in fiction e serie tv molto apprezzate dal pubblico italiano. Oltre che in Buongiorno Mamma, Beatrice Arnera ha recitato anche in Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana, Un passo dal cielo 5, Ridatemi mia moglie, Odio il Natale e The Net – Gioco di Squadra.

Vita privata: fidanzato, Instagram

Beatrice Arnera è una persona molto riservata e non è solita condividere molti dettagli circa la sua vita privata. In passato ha avuto una relazione con il collega attore Marco Rossetti, volto di Damiano Cesconi in Doc – Nelle tue mani. I due si innamorano dopo essersi conosciuti ad un provino e restano insieme per molto tempo. Il lockdown, tuttavia, li porta verso una frattura, come spiega lo stesso Rossetti: “La convivenza forzata è stata come una lente di ingrandimento sul nostro rapporto, alla fine abbiamo preso strade diverse”.

Oggi Beatrice ha ritrovato l’amore al fianco di Andrea Pisani, una delle due “metà” del duo comico dei Panpers, suo fidanzato dal maggio del 2021. La coppia appare insieme sul profilo Instagram dell’attrice, che ad oggi conta oltre 245mila follower, in un album di foto accompagnato dalla dolce didascalia: “Continui ad essere la mia persona preferita in assoluto”.