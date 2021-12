Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: le previsioni

Il 2022 è sempre più vicino, ecco le previsioni dell’Oroscopo per l’anno nuovo di Paolo Fox per lo Scorpione. L’astrologo televisivo più famoso d’Italia ha pubblicato un nuovo libro con le previsioni 2022 per tutti i segni.

Quest’anno sarà un successo per voi. Create buone relazioni con persone importanti. Il vostro livello di autostima salirà e si sarete in grado di realizzare i vostri obiettivi. Ciò vi renderà più liberi e sarete in grado di neutralizzare gli ostacoli che si porranno nel vostro cammino con molta diplomazia.

Oroscopo Pesci 2022: lavoro

Nel 2022 dovete riflettere sulla vostra carriera su più livelli. È necessario che valutiate le vostre competenze, e dovete lavorare duramente per superare i vostri limiti. È probabile che sorgano alcune difficoltà nelle relazioni con i vertici e i colleghi, ma le risolvete con molto tatto. Le vostre aspirazioni vi aiuteranno a progredire sul posto di lavoro. A lungo termine i vostri progetti miglioreranno.

Oroscopo Pesci 2022: amore

In fatto di amore e relazioni, per i Pesci quest’anno sarà un periodo ricco di ottimismo e positività. Certo, non tutto andrà come desiderate, qualche evento del passato potrebbe sabotare i vostri rapporti presenti, ma potrete godere di bei momenti di intimità, se siete in una relazione. E farete della buona introspezione. In generale si prospetta un 2022 armonico.

Pesci 2022: salute e denaro

Avrete più energia e vitalità nel 2022, a patto che rinunciate a qualche cattiva abitudine. Per stare meglio dovete aprirvi al cambiamento, agire con calma e senza stress, in modo che il vostro sistema nervoso non ne risenta. Prendetevi cura della vostra mente, imparate a controllare le emozioni e a godervi la calma. L’attività fisica potrebbe aiutarvi.

Per quanto riguarda il denaro, il 2022 si prefigura come un anno di equilibrio. Siete più oculati e analitici, e sapete imparare dagli errori del passato. La pianificazione non manca, e il vostro immancabile spirito creativo potrà aiutarvi nei momenti di difficoltà.