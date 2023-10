Khaby Lame, quanto guadagna il tiktoker sui social? Le cifre di Forbes

Quando guadagna Khaby Lame sui social? Oggi giudice ad Italia’s Got Talent, l’amato tiktoker è stato inserito nella classifica di Forbes dei 50 creator che han guadagnato di più nel 2023. Ecco le cifre stimate dalla rivista statunitense.

Khaby Lame, quanto guadagna sui social network? Le stime di Forbes

È un periodo di grandi soddisfazioni per l’influencer Khaby Lame, celebre in tutto il mondo per i suoi esilaranti video su TikTok ed Instagram. È uno dei content creator più seguiti sulla piattaforma di video-sharing cinese, con oltre 161 milioni di follower, una fama che nel 2023 lo ha portato al suo esordio televisivo come giudice dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent. Il suo successo è stato riconosciuto anche dalla nota rivista statunitense Forbes, che ha inserito Khaby Lame nella sua classifica dei 50 creator che han guadagnato di più dai social nel 2023.

Il podio è dominato dai colossi americani del web: con MrBeast in prima posizione con 82 milioni di dollari, seguito da KSI e Jake Paul. Khoby Lame si difende bene, con un undicesimo posto: quando ha guadagnato nel 2023? Secondo le stime di Forbes il content creator italiano ha incassato ben 16.5 milioni di dollari dai suoi contenuti online e dalle sue varie attività.

Gli incassi nel dettaglio, le collaborazioni più redditizie

In base alle analisi della rivista Khaby Lame può arrivare a guadagnare 750mila euro per mostrare un prodotto in un post su Instagram o TikTok. Negli ultimi mesi l’influencer ha collaborato con molti marchi famosi, tra cui Meta e Hugo Boss, che si sono senz’altro rivelate molto redditizie. Allo stesso tempo, Lame è stato anche molto presente al di fuori dai social. Il 2023 non è solo l’anno del suo esordio televisivo, infatti, ma anche del suo debutto nel mondo videoludico. L’influencer è infatti apparso come “skin segreta” in uno dei Battle Pass della Stagione 4 di Fortnite.