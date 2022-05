Barbara Snellenburg, oggi: figli, compagno e film dell’attrice

Barbara Snellenburg è stata una modella ma anche un’attrice in Italia. Oggi, però ha deciso di dedicarsi ad altro sia nella sua vita personale sia in quella professionale.

Barbara Snellenburg, oggi: cosa fa?

Barbara Snellenburg è nata ad Amelo, una città dei Paesi Bassi, il 3 luglio 1975. Ha iniziato la carriera come modella, poi ha proseguito in Italia come attrice e dopo la morte della madre ha fatto un passo indietro dal mondo dello spettacolo televisivo per dedicarsi alla fotografia e ai social.

Infatti, negli ultimi anni si è dedicata al suo blog Blondiefull (oggi non più raggiungibile), incentrato su moda e lifestyle. È molto attiva sul suo profilo Instagram: oltre a pubblicare le sue immagini dà anche consigli di bellezza e make up. Oggi, vive a Milano.

Barbara Snellenburg: compagno e figli

La Snellenburg vive in Italia, a Milano, ed è fidanzata con il modello e fotografo svedese Henrik Hansson. Anche lui lavora come modello e spesso è in giro per il mondo. I due non sono sposati ma l’ex modella ha più volte espresso il desiderio di convolare a nozze con il suo compagno. I due non hanno per ora avuto figli.

Film dell’attrice

Ha recitato recitato al fianco di Raoul Bova nella pellicola Piccolo grande amore. Inoltre, la Snellenburg ha recitato anche nella fiction Casa Vianello e in Don Matteo. Tra i suoi film come attrice ci sono anche La verità vi prego sull’amore (2001), Pazza Famiglia(1995).