Gabbani ad Assago: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Gabbani ad Assago: il cantautore si esibisce in concerto al Forum di Milano. Il cantautore toscano presenterà i brani del suo ultimo album “Volevamo Solo Essere Felici” e i grandi successi. Il suo tour poi continua con un’altra tappa ravvicinata.

Gabbani ad Assago: scaletta delle canzoni

Francesco Gabbani è di scena in concerto al Forum di Assago di Milano sabato 1 ottobre 2022. Il cantautore toscano presenterà i brani del suo ultimo album “Volevamo Solo Essere Felici” e i grandi successi.

Le sue canzoni sono state condivise in oltre 300 mila di video su Tik Tok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto un triplo disco di platino (“Cin Cin”), due dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2” e “Sul più bello”) e sei dischi d’oro. Inoltre, è stata annunciata anche come super ospite Ornella Vanoni. Di seguito, ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco siciliano:

Amen

Shambola

Pachidermi e pappagalli

Eternamente ora

È un’altra cosa

Tra le granite e le granate

Spazio tempo

Il sudore ci appiccica

La mira

Occidentali’s Karma

Tossico indipendente

Viceversa

La rete

Immenso

Puntino intergalattico

Sangue darwiniano

L’amor leggero

Peace & Love

Cancellami

Sorpresa improvvisa

Volevamo solo essere felici

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili ed è possibile l’acquisto sulla piattaforma di ticketone.it. Molti posti sono andati già esauriti ma ci sono ancora biglietti al prezzo di 64,50 euro. Si tratta di una data di recupero ed infatti l’evento era in programma inizialmente il 6 maggio 2022. Il prossimo concerto è in programma l’8 ottobre al palazzo dello Sport di Roma.

