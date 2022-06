Bambina rapita a Catania: chi è e cosa è successo? Ecco le news

Bambina rapita a Catania: dopo l’improvviso rapimento nel pomeriggio di lunedì 13 giugno 2022, la mamma della piccola aveva immediatamente denunciato. Tuttavia, sembra che sia stato ritrovato il corpo della bambina.

Bambina rapita a Catania: chi è

Nelle scorse ore è rimbalzata una terribile notizia: una bambina è stata rapita a Catania. «Una bambina di 5 anni è stata portata via da tre persone armate e incappucciate… fate girare questo post». L’appello, con tanto di foto, nome e indirizzo della piccola, è cominciato a girare sui social dal primo pomeriggio di lunedì 13 giugno 2022.

La bambina si chiama Elena e compirà 5 anni il prossimo luglio. La madre è una casalinga mentre il padre svolge lavori saltuari, anche se ha piccoli precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio.

Cosa è successo?

La madre in lacrime si è presentata dai carabinieri denunciando il rapimento della sua bambina: «Hanno rapito la mia bambina», ha continuato a ripetere. «Eravamo appena usciti dall’asilo, poco dopo le 15. Hanno bloccato la mia auto, erano in tre incappucciati, uno con la pistola in mano».

Gli inquirenti si sono messi subito a lavoro per cercare di capire il movente ed approfondire la dinamica. Tuttavia, l’ultima ora dell’ANSA riferisce che sia stato ritrovato il corpo della bimba senza vita. La piccola era scomparsa nel nulla poco fuori Tremestieri etneo, nella frazione di “Piano Tremestieri”, una zona di campagna, con poche case.

