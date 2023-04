Barbara D’Urso corteggiata da Netflix, la conduttrice lascia la Mediaset?

Barbara D’Urso corteggiata da Netflix, la conduttrice lascerà la Mediaset? Secondo alcune voci di corridoio, la piattaforma di streaming punta su di lei per la conduzione di un nuovo reality show.

Barbara D’Urso corteggiata da Netflix, addio alla Mediaset per la conduttrice?

Secondo alcune recenti indiscrezioni la Mediaset pare sia ad un passo dal perdere uno dei suoi personaggi più rappresentativi. In base alle informazioni raccolte da Affaritaliani.it, Netflix starebbe provando a strappare Barbara D’Urso dalle mani delle emittenti berlusconiane. La conduttrice, volto di punta della Mediaset da oltre trent’anni, sarebbe senz’altro un colpaccio per la piattaforma streaming, che punta ad affidarle la guida di una serie di nuovi reality show. Il primo tra questi sarebbe la versione italiana di Love Never Lies, dating show spagnolo che mette alla prova un gruppo di coppie a colpi di macchine della verità. “Netflix la sta corteggiando in ogni modo per strapparla a Cologno Monzese.” -scrivono su Affaritaliani- ” Potrebbero essere decisive le prossime settimane. Ma Netflix sembra aver deciso: vogliono davvero Barbara D’Urso, già regina dei reality di Canale 5″.

La posizione in Mediaset della conduttrice, quanto è realistico l’addio?

Quanto c’è di vero in queste indiscrezioni? Non è la prima volta in questi mesi che Barbara D’Urso sembra sul punto di lasciare la Mediaset. Nelle scorse settimane si è parlato molto, infatti, di un suo possibile ritorno in Rai. Lo scorso anno, inoltre la posizione della conduttrice pareva ormai parecchio instabile. I risultati altalenanti degli ultimi contenitori pomeridiani della D’Urso hanno minato la fiducia della Mediaset nella conduttrice. Nonostante i decenni di successi alle spalle, i vertici della rete pare avessero seriamente considerato un “divorzio” anticipato dopo il flop de La pupa e il secchione show. Al momento ha un contratto di un solo anno con l’emittente, per questo un’offerta ben più ambiziosa come quella di Netflix potrebbe risultare molto allettante per la D’Urso.