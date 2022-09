Secret Invasion: trama, uscita, cast e trailer della serie tv Marvel

Secret Invasion è la nuova serie tv targata Marvel che racconta nuovi capitoli di Nick Fury e Talos, interpretati da Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn. Il primo trailer introduce immagini inedite su quella che sarà la storia raccontata.

Secret Invasion: trama ed uscita

Secret Invasion è la nuova serie tv della Marvel che racconta il nuovo capitolo della storia di Nick Fury e Talos, interpretati da Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn.

La serie riprenderà le trame anticipate nelle scene post-crediti di Spider-Man: Far From Home e WandaVision, in cui gli Skrull impersonano umani in posizioni autoriali. Il debutto è previsto nel 2023 sulla piattaforma streaming della Disney.

La sinossi ufficiale: “Secret Invasion è una serie annunciata per Disney+ che vede come protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni dello Skrull Talos, personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel.

L’evento crossover mostra una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra per anni”.

Secret Invasion: cast

Senza dubbio il personaggio principale è interpretato dall’attore Samuel L Jackson. Don Cheadle torna nel suo ruolo del Colonnello James Rhodes. Il cast di Secret Invasion include inoltre Cobie Smulders come Maria Hill, Samuel L. Jackson che interpreta Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni dello Skrull Talos. A questi si aggiungono Olivia Colman, Emilia Clarke e Kingsley Ben-Adir.

Il trailer della serie tv Marvel

Nelle scorse ore è stato presentato il primo e nuovo trailer che presenta il nuovo progetto della Marvel che si va ad inserire nel nuovo universo di super eroi sulla piattaforma streaming della Disney.

