Ballando con le Stelle, quando va in onda nelle prossime puntate e perché la finale sarà di venerdì?

Ballando con le Stelle, quando va in onda nelle prossime puntate. Sono previste delle variazioni sia di orario sia di giorni per la messa in onda del programma condotto da Milly Carlucci. Il motivo principale è il Mondiale in Qatar è nel palinsesto delle reti Rai.

Ballando con le stelle cambierà sia orari sia giorno per la messa in onda delle prossime puntate.

A causa del Mondiale in Qatar trasmesso sui canali Rai, il programma di Milly Carlucci va in onda sabato 26 novembre alle ore 22 subito dopo il big match tutto sudamericano tra Argentina e Messico del Gruppo C (prevista per le 20.40). Ma non finisce così, perché anche per le puntate seguenti ci saranno variazioni sia di orari sia di giorni. Di seguito, ecco la programmazione delle prossime puntate:

Ottava puntata sabato 26 novembre ore 22:05

Nona puntata venerdì 2 dicembre ore 22:05

Decima puntata sabato 17 dicembre

Undicesima puntata venerdì 23 dicembre

Perché la finale sarà di venerdì?

L’ultima puntata del programma di Milly Carlucci è prevista nella settimana che porterà al Natale. La vigilia, il 24 dicembre, è sabato e per quella settimana si è pensato ci cambiare palinsesto. Dunque, la finale di Ballando con le Stelle andrà in onda venerdì 23 dicembre 2022 in prima serata. Per ora l’orario della messa in onda è fissato per le ore 21 ma nelle prossime settimane potrebbe esserci ulteriore cambiamento di fascia oraria.

